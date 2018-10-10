「星光經典夜」盛宴隆重舉行

(溫哥華消息)新時代電視銀禧慶典，歡樂延續！期待已久的《星光經典夜》隆重舉行，除了美食佳餚，遠道從香港而來的特別表演嘉賓胡渭康William 以一首接一首的長青金曲，回味青葱歲月，重溫昔日情懷。William自2012年回歸香港娛樂圈，一直與新時代電視合作無間，踏遍東西兩岸華裔小姐的舞台，亦曾為「打響十人營」擔任評判及特別表演嘉賓，今次再蒞臨溫哥華為新時代電視慶祝生日，饒富意義。

晚宴首先由司儀何活權和來賓作熱身，送出新時代電視銀禧版珍藏紀念品，大家頓時情緒高漲，表演旋即開始。《忘不了歌唱大賽》冠軍石雯卉Esme獻唱經典歌曲《甜蜜蜜》，溫暖歌聲融化觀眾的心；去年華姐丁雪怡Shayna的優美舞姿，搭配古箏表演家Ada深情演奏的《涼涼》，令觀眾沉醉在古色古香的世界，回味無窮。晚宴特別表演進入高潮， 由親身見證新時代電視茁壯成長的Brenda盧業瑂打頭陣帶來《千個太陽》、《風雲》及經典英語雞尾歌，一句“My Friend 今天你如何”感動在場無數工作人員，家人般相處的過往點滴即浮現眼前，之後請出萬眾期待的親民歌手兼好友胡渭康出場。

William喜見溫哥華紛絲及舊雨新知共聚一堂，談笑風生之餘，特意將年初演唱會的最精彩內容帶到舞台，開場的經典懷舊串燒歌，即令台上台下一片歡騰，觀眾更被邀請上台跳舞，親民歌手的稱號當之無愧。為迎合銀禧創新主題，William和識於微時的好朋友Brenda盧業瑂首次同台演出，重新演繹當年「六Pair半」的趣緻之作《快樂時光》，全球獨一無二的珍貴版本，本地觀眾絕對有耳福！二人在表演期間獲觀眾大派利是， William更為善不甘後人，將全數捐贈今屆《溫哥華華裔小姐競選》的受惠機構溫哥華綜合醫院暨卑詩大學醫院基金會（VGH & UBC Hospital Foundation）。之後，在全場手機星海襯托下唱出《朋友》，回憶與新時代電視多年合作及一班歌迷不離不棄的全力支持，歌聲中表露無遺。正當 William 離場時，encore聲響徹全場，William順應民意，在沒有準備下清唱《每天愛你多一些》，為今晚畫上一個完美的句號！

新時代傳媒集團總裁陳國雄先生為答謝兩位特別表演嘉賓的落力演出，親身向William致送精裝紀念裱版相片拼貼，並贈與Brenda鮮花表示感謝。

今次「星光經典夜」好歌不斷，一班幸運觀眾獲贈新時代電視銀禧版珍藏紀念品及其他豐富獎品，而當中大贏家，則一人獨得加拿大航空旗下全球任何一個航點的來回經濟客位機票兩張，皆大歡喜！