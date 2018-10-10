蓮生活佛前往巴拿馬弘法 普渡眾生與人為善

蓮生活佛於10月6日在巴拿馬Chiriqui省首府David市主持蓮花童子密法同修，並於7日在首都巴拿馬城主持大力金剛大法會。國會議員Miquel Fanovich、David市長Porfirio Miranda、工商部協辦Luis Carlos Herrera等多位嘉賓蒞臨盛會，湧入的善信們扶老攜幼將這二處道場擠得水泄不通。

10月6日David市寶華同修會舉辦蓮花童子密法同修。蓮生活佛開示時，從一首在中國唐朝時便流傳的兒童歌謠談起，「蓮花童子見金仙，落花虛空左右旋；微妙天音雲外聽，盡說極樂勝諸天」，童子便是菩薩的意思，蓮花童子滿懷赤子之心，純真無邪。活佛說，我們內心善良，不拿不義之財，喜歡幫助人，所謂布施，是不僅自己有，更幫助他人也有。

10月7日巴拿馬城常弘雷藏寺舉行大力金剛大法會，首先捐贈善款給Malambo孤兒院及Kuna印第安人部落。

蓮生活佛開示時，讚美當地華僑純樸善良的品德，勉勵大家勤勞工作與修行，保持行為和意念的清淨，珍惜時光，每一天都有進步，每一天也都會自我反省，守住戒律，主動關懷別人，以佛法照亮世間。

根據史實，第一批華人在160多年前遠渡重洋來到巴拿馬，從事修建鐵路的工作，之後更協助開鑿運河，胼手胝足，歷盡艱辛。常弘雷藏寺座落於首都巴拿馬城，是純粹的中國式寺廟建築，匯聚了許許多多華人的心血興建而成，盤柱青龍，張燈結彩，寺壁彩繪曼妙飛天，延續了中華文化的優良傳統，是當地華僑的心靈寄託所在。