隨著越來越多美國人瞭解到針灸對健康的好處，有越來越多人選擇將這種溫和的替代療法融入他們的生活。嘗試過針灸的人發現，針灸可以有效地緩解一些最常見的病痛，包括慢性疼痛。

針灸尤其適合老年人。隨著人的身體逐漸衰老，會越來越常出現各種疼痛以及與精力、情緒和消化有關的其他健康問題。中國的古代針灸療法可能是許多此類病痛的重要治療方法，而且副作用少於某些處方藥。

如果您屬嬰兒潮一代，接近有資格獲得聯邦醫療保險的年齡，而且也已習慣在日常保健中融入針灸，那麼您很有可能希望針灸繼續是您保持健康和活力的整體方法的一部分。

無論您已經在接受針灸治療還是第一次考慮，最好看看您健康保險計劃的承保福利是否包括針灸療法。

您可能會驚訝地發現，聯邦醫療保險在這方面仍然落後很多，尤其是如果您習慣了僱主資助的醫療保險給付針灸治療。傳統的聯邦醫療保險承保大多數投保聯邦醫療保險的美國人，但卻不包括任何針灸保險福利。相較之下，某些聯邦醫療保險優先計劃卻會承保針灸治療，不過這些計劃只佔其中的一小部分。

站在 Humana 的角度來看，作為一家致力於幫助人們實現終身福祉的保健公司，針灸是一項重要的治療選擇，我們很榮幸能在華盛頓州的華盛頓州所有Humana健康維護組織計劃提供這一項治療方案。

由於以下原因，我們認為針灸對聯邦醫療保險投保人來說是一種負擔得起的選擇。

安全的替代療法

最重要的原因之一，就是針灸在某些情況下可以代替處方藥物成為一種安全有效的替代療法。很多65歲以上的成年人都在服用大量藥物，這會增加不良健康事件的風險。美國疾病控制與預防中心 (CDC) 估計每年有 177,000 名年滿 65 歲以上的成年人因為藥物問題到醫院掛急診。針灸可以幫助老年人減少使用藥物，因而減少藥物副作用帶來的風險。

緩解疼痛

針灸在治療包括關節炎、慢性頸背痛、肌肉疼痛和頭痛等年紀越大越常見的各種病痛時特別有效。2010 年的一項調查發現，600 名風濕病學家中，超過半數的人認為針灸是治療類風濕關節炎的有效方法。

針灸可能也有助於治療如焦慮和憂鬱症等心理和情緒問題，這可能與疼痛和其他與衰老相關的變化有關。

上呼吸道輔助

此外，在 2003 年， 世界衛生組織 (WHO) 報告指出，針灸對治療如過敏性鼻炎和支氣管炎等上呼吸道疾病也很有效。針灸還可以減輕與慢性阻塞性肺病相關的不良副作用。

牙科救治

針灸甚至有助於減輕某些隨著年齡增長而出現的口腔疾病，例如牙痛、顳顎關節 (TMJ) 症候群、拔牙後疼痛、牙齦炎、急性和慢性咽炎──也就是喉嚨痛。

針灸是一種自然溫和的治療方式，已被證實對健康有益，可以成為治療某些年齡相關病症的處方藥和其他治療方法的重要替代療法。如果您正在考慮嘗試針灸治療，最好先請教您的醫生，看看它是否適合您。

請務必查看您的健康計劃福利。如果您的聯邦醫療保險計劃不包括針灸保險福利，您在下一次可以投保的時候，可能要考慮找一種承保針灸治療的計劃。它可能會對您的健康、福祉和生活品質產生重大影響。

作者：Catherine Field

市場總裁 華盛頓州

Humana

Catherine Field 是 Humana 在華盛頓州的Market President。

Humana 是一家與聯邦醫療保險簽約的聯邦醫療保險優先 [HMO, PPO and PFFS] 計劃組織。投保任何 Humana 計劃需視續約情況而定。

此資訊並未全面說明各項福利。請與計劃聯絡以瞭解詳情。可能存在限制和約束，或需要由您承擔共付額。保險福利可能於每年 1 月 1 日調變。