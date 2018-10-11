中華民國107周年國慶酒會圓滿結束

(本報訊)欣逢中華民國雙十國慶，駐西雅圖台北經濟文化辦事處於週四（10月4日）下午在西雅圖市喜來登大酒店（Sheraton Seattle Hotel）宴會廳舉行107週年國慶慶祝酒會。此次酒會的主題是「攜手同慶，幸福共好」，出席的各界來賓約有600餘人。

酒會首先播放了「台灣味」縮時影片及交通部觀光局「台灣10島之美」宣傳片， 6:30酒會正式開始，由麥顯輝先生帶領的醒獅團帶來精彩的舞獅表演拉開序幕。主持人首先祝賀中華民國成立107週年，由馬建寧女士獻唱美國國歌，接下來由林永龍先生領唱中華民國國歌，台下多名賓客一同高歌，莊嚴響亮。

一片掌聲過後，駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長姚金祥上台致詞，感謝各界人仕遠道前來同賀中華民國國慶，表示希望繼續促進台美經貿交流與文教合作。隨後，華盛頓州審計員Patrice Mccarthy、華盛頓州參議員Michael Baumgartner、華盛頓州代表Jesse Young、夏安市（Cheyenne）市長Marian Orr、西雅圖市副市長David Moseley、西雅圖中華會館主席Kevin Lee，以及中華民國僑務委員會專員James C. Chen分別上台致詞。

除此之外，美國聯邦參議員Patty Murray、美國聯邦眾議員Adam Smith、美國聯邦眾議員David Reichert、華盛頓州州長Jay Inslee、愛達荷州州長 Butch Otter、奧勒岡州州長 Kate Brown、蒙大拿州州長Steve Bullock、懷俄明州州長Matthew Mead、華盛頓州州務卿Kim Wyman等聯邦暨州級政要、重要郡市首長等也以發布文告或送上賀函等方式祝賀國慶。

致詞結束後，姚金祥處長夫婦與眾來賓上台祝酒碰杯、切國慶蛋糕，同賀國慶。酒會特別邀請真善美土風舞社帶來了精彩的舞蹈表演，以及青年團體「Special Ops」帶來了結合傳統與現代元素的扯鈴雜技表演。

酒會臨近尾聲，眾多來賓在照相區與展示的雙十國慶冰雕及台灣電音三太子拍照留念。中華民國107週年國慶慶祝酒會廣獲賓客好評，圓滿結束。