人力服務部投資640萬美元 支持為性別暴力倖存者的服務

（編譯：鍾詠鈺）市長詹妮·德肯（Jenny A. Durkan）宣佈，由西雅圖人力服務部（Human Services Department – HSD）為社區組織提供640萬美元的獎勵，這些組織將繼續為遭到性別暴力但仍重新正常生活的人提供服務，其中包括受到家庭暴力、性侵犯和/或商業性剝削的倖存者。

德肯市長說：「我們必須不懈地努力，消除我們城市和世界的性別暴力。我們知道有色人種、移民、難民、殘疾人、同性戀者、雙性戀者和變性人這些群體更容易成為性別暴力的受害者。西雅圖市將通過這640萬美元的投資，繼續為性別暴力倖存者提供關鍵服務，並且我要告訴我們城市所有的倖存者：我們會保護你們。」

24個現有項目和12個新項目將在2019年獲得城市資助，這些項目將支持辯護、住房和治療服務這些領域相關的服務網絡。

辯護項目獲得了靈活的服務資金，可以在安全的地點與倖存者會面，提供育兒支持，並包括多語種工作人員和口譯服務，以及外展和教育計劃。

住房項目將提供有時限的私密或半私密應急住所、快速安置的住房、過渡住房和橋樑住房，並包括多語種工作人員或口譯服務、互助小組和法律倡導。

資助的醫療服務包括醫學倡導、個人或團體治療，以及醫療護理的信息和轉介，包括協助後續護理、支持醫療檢查和預約、互助小組以及24小時幫助熱線。

人力服務部臨時主任傑森·約翰遜（Jason Johnson）說：「人力服務部開發了一種以結果為導向的投資模式，有助於確保該部門的工作能夠真正改變弱勢群體的生活，包括解決社區差異，以及有效的投資。」

在華盛頓州，有41％的女性和32％的男性反映，他們遭受了親密伴侶的暴力，有45％的女性和22％的男性報告說他們一生中經歷過性暴力。在全國范圍內，超過三分之一的女性在其一生中遭受過親密伴侶的強姦，身體暴力和/或跟踪，每年約有700萬女性被現任或前任伴侶強姦和/或身體攻擊。