優步將花費1000萬美元 推動高峰期行車收費計劃

（編譯：鍾詠鈺）市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）的政府正在努力制定西雅圖市中心街道高峰期行車收費的提案，打車應用公司優步（Uber）其競爭對手來福車（Lyft）此前表示支持此高峰期行車收費的想法。優步表示，此計劃可幫助其1000萬美元預算的「可持續交通」政策。

雖然一些外國城市在繁忙的地區設置高峰期行車收費，以減少車輛出行，但在美國，沒有一個城市擁有普遍的高峰期行車收費系統。

打車應用公司希望他們的司機可以盡可能多地出現在他們認為必要的路上，並且希望看到城市採用高峰期行車收費，而不是對打車應用公司的車輛設置上限。

「我們將在未來三年內投資1000萬美元。」優步發言人內森·漢布利（Nathan Hambley）在接受采訪時表示，他指的是上個月首席執行官達拉·科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）關於公共政策支出的公告。

漢布利補充說道：「其中一部分將用於遊說高峰期行車收費。這是一個政治難題，但我們強烈認為這是一個很好的公共政策。」這將包括在西雅圖進行遊說，但是漢布利並沒有透露優步計劃將在西雅圖市花費多少錢進行遊說。

根據「紐約時報」報導，優步在今年早些時候花費了35萬美元，用於支持紐約市高峰期行車收費的工作，並且計劃在明年花費更多。立法者確實通過了出租車和打車到曼哈頓的附加費。

優步和來福車在西雅圖進行遊說，與地方官員就數據、行業法規和司機權利進行了鬥爭。根據西雅圖市的記錄，優步於2016年11月至2018年9月在市政廳（City Hall）為遊說者支付了8,800美元。

由於市議會現在正在尋求更多來自打車應用公司的數據，並權衡是否徵收最低收費，優步可能會在短時間內加快遊說高峰期行車收費。

市長德肯承諾制定的高峰期行車收費計劃仍處於早期階段，德肯稱，她希望在2021年底之前建立一個高峰期行車收費系統。她提出的2019年100萬美元的預算，包括用於繼續研究道路收費，將建立在今年市議員邁克·奧布萊恩（Mike O’Brien）分配的20萬美元基礎預算之上。

市長的發言人斯蒂芬妮·福爾馬斯（Stephanie Formas）表示，初步報告將於今年晚些時候發布，其中包括股權分析、收費機制評估、法律審查和公眾參與藍圖。

彭博慈善基金會（Bloomberg Philanthropies）最近向西雅圖撥款250萬美元，用於幫助推進多項政策，其中包括高峰期行車收費。