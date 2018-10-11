建築熱潮後的公寓空置 意味著更便宜的租金？

(編譯 Zita) 在西雅圖找到一個可租房公寓變得越來越容易，而在某些社區，它甚至變得越來越便宜。

自經濟衰退以來，西雅圖地區的租房者正在享受競爭最平淡的市場，因為越來越多的公寓空置，租金趨於平緩 – 隨著正在進行的公寓建設狂潮在2019年提供更多的新單位，這一趨勢可能會繼續。

根據RealData / Apartment Insights的季度房地產調查顯示，第三季度西雅圖市的租金與去年同期相比僅上漲了1.1％，這是自2010年房地產泡沫破滅以來的最小漲幅。

東區亦有類似情況，過去一年的租金上漲了2％。

最貴的街區 – 西雅圖市中心，貝爾鎮和南湖聯盟 – 實際上在過去一年中租金下降。 大學區的租金也有所下降，連杉曼密斯至伊薩誇一帶也是如此。

「市場最近很淡靜，通話量尤如一年半前那樣。」克里斯 (Larry Crites) 說，他在西雅圖擁有九座小公寓樓。 「低價單位的需求仍然相當高。 如果你有更昂貴的單位，那麼興趣就會大大減少。」

在最便宜的地區，情況仍然更具競爭力的地方有：南金郡的租金增長3.9％，斯諾霍米甚縣的租金同比增長3.6％。

租金增長緩慢是全國性趨勢。 但西雅圖的轉變 – 從過去五年中大部分時間最熱門的租賃市場之一變為現在最冷門的一個 – 比其他城市更具戲劇性，因為歷史上以多最多數量的公寓正在開放。

根據RealPage的數據，西雅圖地區，對比目前全國所有都市區，是第五建設最多公寓的排名。而頭四名的地方—達拉斯，洛杉磯，紐約和華盛頓特區都比西雅圖大得多。

西雅圖市近年來創下了公寓開業年度記錄，但建築業落後於郊區的歷史規範。

RealPage數據顯示，金縣和斯諾霍米甚縣正準備明年開放13700套公寓，這令這十年新單位總數超過80,000，超過了80年代郊區主導的建築熱潮。

西雅圖市中心的核心區在春季空置的公寓中佔25.7％，但隨著新建築開始填滿，它已經恢復了一點，但它仍佔據了該地區17.4％的單位空置。

在東貝爾維尤，博塞爾，海岸線地區，巴拉德，南西雅圖，第一山，連杉曼密斯至伊薩誇一帶，南湖聯盟，安皇后區和塔克維拉，超過10％的單位是空的。

房東通過發放免費月租，房子停車位以及電子產品或禮品卡來吸引租戶。 根據Apartment Insights / RealData的數據，這些特許權在12個月的租約中平均價值300美元，而一年前僅為24美元。

顯然，對於那些已經被定價在該地區之外的人來說，租房者的利好消息並不樂觀。西雅圖仍然是該國最昂貴的居住地之一，該地區到目前為止，該地區的租金飆升了69％，平均租房者的每月賬單增加了710美元。

第三季度所有單位類型的平均租金在西雅圖達到1,945美元，在東區達到1,970美元。即使是該地區更實惠的部分也不便宜：斯諾霍米甚縣的租金為1,515美元，南金郡的租金為1,450美元，均高於全國平均水平。

最令人感興趣的地區可能是南湖聯盟，在過去的五年裡，由於開發商希望在亞馬遜完全改造的社區中打入黃金，其公寓庫存增加了一倍以上。

到目前為止的情況好壞參半：那裡的租金目前位於2200美元，是該地區第三高的，僅次於西雅圖市中心和西貝爾維尤市，而且那裡的單位填寫速度比任何地方都快。 儘管如此，南湖聯盟的租金在過去一年中下降了2.7％，這是該地區的最大跌幅，因為新單位的洪水已經完全超過了市場。