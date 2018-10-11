星巴克最新補貼 為員工提供備用護理計劃

（編譯：鍾詠鈺）星巴克公司週二（10月9日）表示，每年將為其超過18萬名美國員工提供長達10天備用的孩子和老人護理日補貼。

新的福利是這樣的：例如，孩子由於生病或者學校課程被取消而不得不留在家中，星巴克員工可以一天花費5美元，將孩子帶到日間照護中心，或者以每小時1美元的價格聘請家庭護理提供者，星巴克將支付剩餘的費用。

雖然星巴克沒有透露備用護理福利的預期成本，但這是公司在1月份所說的加薪和新津貼的一部分，估計第一年的成本為2.5億美元，或者換個說法，每一名星巴克員工將得到約1,390美元的加薪和新津貼。

星巴克福利副總裁羅恩·克勞福德（Ron Crawford）表示，新的福利是星巴克30年以來提供高於市場補償這一承諾的又一進步。

星巴克其他新的福利，包括有育兒假政策的改進、華盛頓州明年生效的病假薪酬政策新規定，以及4月的加薪和股票補助金。星巴克此前已實施了廣泛的員工援助計劃，其中包括精神保健服務。

備用護理計劃將通過與Care.com公司合作開設。Care.com致力於幫助家庭尋找托兒服務、老人護理、特殊需要護理、輔導、寵物護理、家務管理等服務，所有星巴克的美國員工都將獲得通常價格為147美元的Care.com年度會員。

從星巴克的角度來看，其目標是讓員工在工作的時候減少後顧之憂。克勞福德說：「這有助於他們在工作中更好地為客戶服務。」

所有星巴克員工每年都有10個備用護理日的補貼。除了托兒服務以外，備用的護理日可用於照顧父母或祖父母，以及聘請家庭護理提供者準備膳食或藥物。這項福利還可以通過Care.com支付長期的老人護理計劃。

去年，星巴克開始為中國的員工父母提供危重疾病保險。克勞福德表示，星巴克設計的福利是反映每個國家不一樣的支持系統，以及星巴克當地員工的需求。