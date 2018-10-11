檢察官稱原告捏造強姦指控 貝爾維尤警察的指控被駁回

(編譯 Zita) 檢察官駁回了對7月份被捕的貝爾維尤警察的家庭暴力襲擊和證人篡改指控，並選擇不對另一名貝爾維尤官員提出強姦指控，這兩起事件涉及同一名女仕。

對兩名貝爾維尤警官提出指控的女仕也可能要對警察局長米勒特 (Steve Mylett) 行政休假負責，但尚未得到證實。 調查人員說，她過去曾做過關於強奸的虛假指控。

這兩名警官的法律糾紛源於一名來自Issaquah的女士的指控，根據金縣警長辦公室的一項調查，她曾尋找Craigslist上的男人，然後錯誤地將這些雙方同意的行為報告給警察。據警方稱，她曾兩次提出虛假強姦指控。

該調查還發現有證據表明這名婦女可能是對貝爾維尤警察局長米勒特受到刑事調查的原因。自從 Bothell 警察局於8月份開始調查以來，他一直在有帶薪休假。

針對米勒特的指控尚未公佈，週一 (8日)，米勒特表示他尚未可以談論這情況。 米勒特將有關他在貝爾維尤的工作問題提交給一位城市發言人，該發言人沒有立即回覆尋求評論的信息。

貝爾維尤警官基夫林 (John Kivlin) 今年4月份因攻擊和侵犯前女友受到指控，而在7月因涉嫌強迫證人篡改指控而被捕。

調查記錄顯示基夫林在上年 9月到4月期間與這位女士進行約會，當時兩人的婚姻伴侶是另有其人。 根據記錄顯示，金縣警長辦公室調查了該女子針對基夫林的家庭暴力訴訟，一名警探發現暗示她遭到另一名貝爾維尤警察性侵犯的短信。

該記錄稱，該女士在5月的一次調查問話期間指，她與基夫林約會之前，曾在2015年通過Craigslist廣告遇到一位貝爾維尤警察偵探，並隨後與他達成了雙方同意的性行為。 記錄說，在與該警探的第二次見面時，這名女士說她喝得太多而且昏倒了，並且認為該名警探在她失去知覺時強奸了她。

在基夫林被捕後，他允許調查人員對他的手機進行法醫分析。檢察官說，搜查顯示，該女士謊稱基夫林違反限制令與她聯繫。

「調查顯示已經證實（該女子）謊稱基夫林曾於八月與她聯繫。 她手機的法醫分析顯示，她是那個通過偽裝成『辛西婭』(Cynthia) 在Craigslist與基夫林接觸的人。該女子聲稱基夫林在8月與她聯繫並不是真的，」檢察官寫道。 「調查結果公布後，基夫林被釋放，對基夫林的新指控被駁回。」基夫林辭去了貝爾維尤警察局的職務。

檢察官在駁回對基夫林的指控時說，這名據稱是受害者的女子「捏造證據並使用複雜的詭計來欺騙基夫林，執法人員，檢察官和法院，以便讓基夫林被拘留並被指控犯其他罪行。」

檢察官說，結果是「執法部門因為基夫林沒有犯下的罪行而逮捕了基夫林，檢察官就基夫林未犯下的罪行向他提出指控，法院在基夫林沒有違反命令的情況下將他拘留。」

根據警長辦公室的調查，該女仕在 2009年和2010年向執法部門提交了虛假的強姦報告。這些報告導致了「廣泛」調查，最終導致她承認捏造強姦指控一事。

警長辦公室對該名44歲女性提出的所有指控後進行調查得出結論，認為該女子有心理健康問題。