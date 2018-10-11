華盛頓州現全面執行真實身份法案

按照聯邦規定，華州目前完全遵守其對於優化華州居民駕照和身份證的要求。

今年夏天，美國國務院(state Department of Licensing)開始在一些州的駕照和身份證上標注「適用聯邦限制」(federal limit apply)字樣，以遵守2005年一項名為《真實身份(REAL ID)》的聯邦法律。

10月初，州長傑·英斯利(Jay Inslee)收到了美國國土安全部(Department of Homeland Security)發出的合格決定。信中說，審查發現該州「已經開始執行的項目，符合監管標準」。

聯邦法律規定，州駕照和身份證必須經過安全優化處理，並只能發給那些可以 證明自己在美國合法身份的人。9·11恐怖襲擊後，該法案獲得通過，用於加強機場和聯邦機構對於來客的身份識別。

華盛頓州已經提供了「強化」的駕照和身份證，但還沒有強制規定更換。這些駕照和身份證需要持證者證明自己的美國公民身份。駕照的外形並沒有改變，但自7月份以來，所有更新的駕照如不符合聯邦要求，則會被標記它們不是真實身份（REAL ID）。因此不能作為某些特定用途使用，這項法案從 2020年10月開始開始。

華盛頓和其他許多州多年來一直在努力遵守《真實身份法案》(REAL ID)。由於越來越多的人擔心居民無法使用自己的證件登機，華州議員去年通過了一項措施，建立了雙層執照制度。

一個標準的6年駕照/身份證的辦理費用是54美元;增強的駕照/身份證則為78美元。

居民可以選擇他們想要的駕照。從2020年10月1日開始，持有不合格駕照的人將需要額外的證件——比如護照、永久居民卡或軍人身份證——才能登上國內商業航班，以及其他聯邦用途，比如進入軍事基地。