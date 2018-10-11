西雅圖的一本新雜誌慶祝女性說「不」的權利

（編譯：鍾詠鈺）編輯艾米莉·奧爾森（Emily Orrson）本週在首都丘藝術展（Capitol Hill Art Walk）推出了一本32頁的藝術和文化雜誌「迷人的拒絕（The Glamorous Refusal）」，旨在慶祝女性在一個讓所有人都習慣於說「是」的世界裡說「不」。

「說『不』不一定是帶來失望或異議。『不』甚至不一定是負面的。通常當你對別人說『不』，你就是對自己的內心說『是』。」奧爾森在雜誌的封面上寫道。

奧爾森希望她的幽默和昂揚向上的態度能夠幫助更多的讀者關注女性權力的問題中。「與其對這個政府存有憤怒和沮喪，」她說：「該雜誌以滑稽、荒謬、流行藝術的方式去諷刺社會現時嚴重的問題。」

創辦雜誌對奧爾森來說很個人的。她說：「每天我都爭扎徘徊在『不』字，因為我很關注別人的感受，不想身邊的人感到失望。」

「迷人的拒絕」雜誌將在第14大道（14th Avenue）和派克大街（Pike Street）交匯處的Artificial Limb大樓後面的臨時性商店中發售。10月期間將舉辦多項活動，包括10美元的瑜伽課程、免費的冥想課程、「女士滑板之夜」的藝術展和裝扮秀。

目前，「迷人的拒絕」雜誌每年發行兩次，但奧爾森希望提高到每一季度發行一次。雜誌的初始發行量為1,500份，可以在線購買，或者在臨時性商店一些報攤上購買。