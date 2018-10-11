NHL西雅圖計劃在北門商場加建 三層共18萬平方英尺的練習場地

(編譯 Zita) 西雅圖國家冰上曲棍球聯盟 (NHL) 計劃在北門購物中心建造一個主要承租人練習場地，費用將超過7000萬美元，總面積超過180,000 平方英尺，並包含三個溜冰場供予新西雅圖冰球隊和公眾使用。

該計劃是在週一 (8日) 早上在北門購物中心舉辦的新聞發布會上公佈，這將是一個持續長達15年的第三階段重大改建。

NHL 西雅圖冰上中心將建於購物中心開發區的東側，包含主要溜冰場的1,000名粉絲的座位和觀景位置，以及第二和第三個溜冰場的400多個粉絲的座位。

「如果我們被授予NHL特許經營權，創建一個獨一無二的訓練設施，並作為太平洋西北地區青少年和成人的冰上曲棍球之家，對西雅圖是至關重要的，」NHL西雅圖總裁兼首席執行官里維奇 (Tod Leiweke) 在一份新聞稿中表示。「我們在北門找到這個美好的機會來實現我們的目標。」

市長詹妮•德肯 (Jenny Durkan) 和幾個市和縣議會成員參加該小組的早間新聞發布會，並預覽練習場的概念圖。

NHL 執行委員會上週在紐約以9-0投票結果，建議聯盟的全體董事會在即將於12月在佐治亞州海島舉行的會議上授予西雅圖一個擴展特許經營權。目前，該計劃希望該團隊能在2020年10月於改造後的KeyArena 參加比賽。前提是，這座有56年歷史的設施為期兩年的翻新計劃如期進行。

NHL 西雅圖項目經理羅培斯 (Lance Lopes) 表示，目標是讓這個由堪薩斯城的 Generator Studio設計的練習場地「盡快」向外開放，但無法保證如預期中於2020年前完成。羅培斯指讓購物中心的所有者西蒙地產集團 (Simon Property Group) 已經深入了解計劃的權利階段，應該有助於加快處理問題。