《GOLDEN JOB 黄金兄弟》重拾古惑仔感覺

古惑仔20年後再次相聚，電影《黃金兄弟 GOLDENJOB》由WELL GOUSA全北美獨家發行。電影由曾志偉監製，錢嘉樂執導，鄭伊健、陳小春、謝天華、錢嘉樂、林曉峰、張雅玫等領銜主演。《黃金兄弟GOLDENJOB》現已在北美各大戲院上映。

回想過去1996開始的《古惑仔》系列是絕大多數80後的記憶典藏，不僅是因為電影本身的好，更是因為它承載的少年回憶。相對於其他幫派或者兄弟之間的背叛與利用，浩南山雞五兄弟之間感情純的見底，這才是讓人熱血沸騰的。

而《黃金兄弟》的兩大編劇之一的陳淑賢是當年同時提名金像、金馬、金雞最佳編劇的《桃姐》的編劇。電影以一段干脆利落的槍戰開場，然後是飆車追逐、金庫金條、電腦黑客、狙擊獵殺，五兄弟的不同角色與技能一一展現，配合默契，在面對對手層層追擊過程中化險為夷，很有當年在銅鑼灣打天下的勇氣和運氣。

故事講述獅王（鄭伊健飾演）、火山（陳小春飾演）、Bill（謝天華飾演）、淡定（錢嘉樂飾演）、老鼠（林曉峰飾演）五個出生入死的兄弟，在恩師曹sir（曾志偉飾演）的帶領下，為了救濟兒童而偷取特效藥，卻慘遭設局，陷入槍林彈雨的險境之中。片中，兄弟們抱著視死如歸的豪情，展開一連串的追查與激戰。他們明白，即使無法活著回來，也比一人活著痛快！