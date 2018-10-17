微軟聯合創始人保羅·艾倫去世 一生捐贈逾20億

微軟聯合創始人之一保羅·艾倫（Paul Allen）於週一（15日）因非霍奇金氏淋巴瘤併發症去世，終年65歲。艾倫是美國發明家、投資者、考古學家和慈善家。擁有2支專業球隊：NFL的西雅圖海鷹和NBA的波特蘭持有人。在今年的《福布斯》億萬富豪榜上，艾倫位居第44位，個人資產預計為205億美元。

2009年11月，微軟聯合創始人保羅·艾倫（Paul Allen）被診斷患有非霍奇金淋巴瘤，並接受化療。

艾倫曾在今年10月初表示，他9年前所患的非霍奇金氏淋巴瘤（non-Hodgkin‘s lymphoma）復發，並且已開始接受治療。

今年8月，艾倫創立的太空公司Stratolaunch Systems公佈了其飛天計畫的細節。該公司將發射三款火箭，以及一款可重複使用的太空貨運飛機。發射任務將通過該公司的巨型飛機完成，最早於2022年啟動。

1975年，艾倫跟比爾·蓋茨聯手在新墨西哥州的阿布奎基創立微軟，開始銷售BASIC解譯器。1980年，由艾倫牽頭，微軟以5.9萬美元的價格買下名為QDOS的作業系統。當時，與IBM的協定期限迫近，蓋茨與艾倫正為無法趕及完成作業系統的開展而煩惱，而購入功能齊全的QDOS後，微軟即修改其代碼以迎合IBM的要求。

最後，微軟的產品被IBM採用作新電腦的作業系統，而這次合作亦成為微軟日後壯大的踏腳石。艾倫在1983年因罹患霍奇金氏病而辭去微軟的職務，84年離開董事會，後經過幾個月的放射治療及一次骨髓移植治癒。艾倫在1990年重返微軟董事會，並在2000年11月再度離開，但留任微軟高級策略顧問。

Vulcan首席執行官比爾·希爾夫在一份聲明中說：「他的慷慨、他對美好世界的不懈追求、以及他盡其所能利用時間和資源完成任務的動力，令數百萬人感動。」

2010年，他承諾在死後將大部分財產捐給慈善事業。

據美聯社報導，據估計，他一生中為科學、教育和野生動物保護事業等慈善事業捐贈了逾20億美元。