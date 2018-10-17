【熱播電影推介】

《罪人》The Guilty

類型：劇情 / 驚悚

導演：Gustav Möller

上映時間：10/29/2018

窒息般的安靜黑暗裡響起了急促的電話聲，整整五聲之後，電話被接起，畫面亮起，你看到了接電話的這位元男人。之後的85分鐘裡，鏡頭再也沒有離開過這個男人，甚至這個男人也幾乎沒有過多的移位。但你卻會在這85分鐘裡，經歷膽顫、經歷恐懼、經歷絕望、也經歷釋懷。這就是來自丹麥的電影《罪人》(The Guilty)，從今年年初首次亮相聖丹斯電影節後到今天，它已經掀起了全球強烈的熱議，甚至很多外媒以「年度最優秀驚悚片」為其加冕。《罪人》在全球各大電影評分系統上都穩居高分不下，並也成功獲得聖丹斯電影節世界觀眾選擇獎。在8月舉辦的墨爾本國際電影節進行展映後，《罪人》從幾百部參展影片中脫穎而出，被電影節組委會欽點獲得返場加映的機會。

【新劇推薦】

《東鄰西舍》The Neighborhood

類型：喜劇

頻道：CBS

上映時間：10/1/2018

Jim Reynolds開發兼執筆﹑James Burrows執導的《東鄰西舍》(The Neighborhood) 講述一個原本住在中西部的大好人Dave Johnson（Max Greenfield 飾，代替試映集中的Josh Lawson），他們一家都是白人，但舉家搬到洛杉磯黑人社區後 ，這兒的人們卻並非都欣賞他的睦鄰風格，其中包括主角新鄰居Calvin Butler（Cedric the Entertainer飾）。其他主演有Sheaun McKinney﹑Tichina Arnold﹑Beth Behrs﹑Marcel Spears及Hank Greenspan。

【新專輯推薦】

《耳朵》李榮浩

風格：流行

廠牌：華納音樂

發放日期：10/17/2018

李榮浩2018年第五張全新創作專輯《耳朵》，將於10月17日發行。經過一連串的醞釀，從《王牌冤家》、《念念又不忘》、《年少有為》、《貧窮或富有》到《張家明和婉君》，每一首歌不但皆創下了極高傳唱度，更在各大數位平臺不斷刷新紀錄，在排行榜上屹立不搖。而這次專輯視覺李榮浩更打破傳統，只見他側臉露出耳朵一反過去專輯視覺風格，除了希望聽者用「耳朵 」仔細聆聽這張專輯，也象徵李榮浩早已用音樂征服了大家的耳朵！這次專輯的同名歌曲《耳朵》，則是李榮浩自出道以來首次收錄由其他人詞曲創作的歌曲，同時更當成了專輯名稱，可見這首歌帶給李榮浩相當特別的感受與感動。這首歌由80後樂壇詞人文炅填詞，當中的作詞人也因細膩筆觸在樂壇有著「性情詞人」的稱呼，然而他卻在2年前因病早逝，令樂壇中眾多音樂人感到相當惋惜。