癌症手術後被奔馳解僱 男子獲 500萬賠償

（編譯 Zita）一名皮爾斯縣男子在接受癌症手術並進行人工聲帶植入後，被西雅圖奔馳公司 (Mercedes-Benz)解僱。上週四（11日）聯邦陪審團裁定給予該男子近500萬美元的賠償，這是近年來最大的殘疾裁決之一。

根據提交給美國地區的殘疾歧視和非法終止訴訟的文件，哥治文 (Tony Coachman) 在2014年底被診斷患有癌症並接受了喉切除術，當時他已在位於機場路上的奔馳經銷商工作了14年。

法庭記錄顯示，在2015年初，哥治文的醫生已批准他回到工作崗位，繼續為該經銷商擔任財務總監一職，而總經理亦有為他編排工作日程表。由於手術後無法說話，哥治文通過他的脖子上的一個洞呼吸，並在康復期間使用人工聲帶裝置進行交流。 根據法庭記錄，幾乎所有同事都希望他在手術和康復後重返工作崗位。

在回到工作崗位之前，哥治文曾訪經銷商並碰到經銷商持有人愛爾文宰事（Al Monjazeb），兩人握手並進行了簡短的交談。根據律師的說法，哥治文當時仍然在恢復期間，正在休息其聲帶。 訴訟和審判文件聲稱文宰事在單次會面的基礎上，決定哥治文不再能夠勝任他的工作。

訴訟和審判文件表明，文宰事一再拒絕與哥治文再次會面，並告訴哥治文的經理在2015年1月當哥治文於回到辦公室時，不要跟他討論其就業狀況。根據審判前提交的審判簡報和文件，文宰事通過電子郵件解僱哥治文，解釋其「人工植入聲帶的外觀會影響顧客」。

該訴訟指控文宰事的行為違反了華盛頓反歧視法和美國殘疾人法。

「這個判決對我們的當時人和社區來說是一個巨大的勝利，」哥治文其中一位律師貝絲布盧姆（Beth Bloom）說。 「我們的當時人表現出勇氣，拒絕被視為一個不值得有機會工作的人。」

哥治文目前擔任皮阿拉普和塔科馬地區法夫拉爾森汽車集團 （Larson Automotive Group of Fife）的財務總監。

布盧姆說，哥治文「就像他患癌症前一樣，他想要的只是一個證明自己的機會。」她續：「僱主有責任保護員工免受歧視，我們當然希望其他僱主能夠將這一判決銘記於心。」