華州將撥資3千萬延長520高速公路

（編譯 Grace）華盛頓州將支付3000萬美元，用於將520號高速公路延伸建造1英里。

華盛頓州宣佈，關於華盛頓湖西側520號高速公路下一階段的重建工作，將接受一份4.55億美元的低投標。該項目將建設三條東行車道、新的十字路口、一個公車站和自行車道。新的高速公路路段包括華盛頓湖浮橋以西，在2016年完工的固定柱上道路甲板。

中標者Graham Contracting，他的出價低於對手Atkinson/Traylor和Kiewit-Manson，而這幾間建築商的出價都超過了華盛頓州運輸部(WSDOT)工程師約在3.75億至4.25億美元之間的估價。在合同制度下，最終工程將由Graham的團隊而不是州政府來完成。

此項工程計畫從2019年初到2023年。據《華爾街日報》新聞發言人史蒂夫·皮爾（Steve Peer）介紹，Graham的計劃比WSDOT預計的完成時間提前幾個月完工，但他們目前仍在研究其完成這項工作的能力。

「我們要感謝所有三個提交工程建議的團隊。我們知道，蓬勃發展的普吉特灣經濟躰，會使得建造成本持續上升。」WSDOT 520高速公路副局長奧馬爾·傑普森(Omar Jepperson) 發表聲明說。

在此工程建造期間，華盛頓湖沿岸的社區將要忍受吵鬧的打樁、繞道帶來的巨大車流，以及蒙特湖市場（Montlake Market）因此必須關閉一段時間帶來的不便。

漲價不僅僅是520號高速公路要面對的問題。聯合承包商表示，從全國範圍來說，建築材料和燃料的成本在過去一年中增加了7.4%，而80%的受訪企業表示熟練技工短缺。

今年7月，普吉灣運輸署稱，從天使湖（Angel lake）至聯邦路段（Federal Way），高速路地段地價和工程費用共飆升22個百分點(總計4.6億美元)。

在另一份合同中，華盛頓交通部計畫在I-5公路上增加一條公交專用道，到2023年，通過一個新的立交橋與520號高速公路相連。這樣一來，從東側到南側的聯合湖乘客就可以在高峰時間使用墨瑟街（Merser street）I-5出口。

從2010年到2029年，耗資46億美元，從華盛頓湖到I-5的貝爾維尤公路，最新的520號高速公路就是其中的一部分。皮爾說: 「這仍在我們的預算之內。」

州預算顯示，520高速基金將會剩餘10億美元，用於未來的工程，包括一個新的港口灣大橋。