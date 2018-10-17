Woodland 動物園邀請你共度萬聖節！

By Xi Wang

CLIF Kid 將在Woodland Park動物園舉辦持續整個週末的萬聖節主題慶祝活動—「南瓜猛擊」(Pumpkin Bash)。在活動上，河馬、灰熊、企鵝等各類動物也會在享受南瓜和各類秋季美食的同時，與市民一起歡度節日。小地精和小精靈們會穿梭在動物園區、南瓜裝飾和各種活動之中，跟大小朋友一起 “Trick or Treat” 「不給糖就搗蛋」。

在活動期間，每位持票的成人可以免費帶一名12歲以下穿著萬聖節服飾的兒童入場。現場的糖果將由Chocolat Frey和Sixlets提供。作為可持續棕櫚油圓桌倡議組織的成員，他們一直致力於使用符合標準的可持續棕櫚油用來製作糖果。動物園原有的室內自然遊樂場 “Zoomazium” 將在活動期間被改造成為“Boomazium”，場內將佈滿枯骨、秋季豐收場景、狗熊窩、後院尋寶、漂浮的鬼魂、盛裝的女巫、木偶戲及各類遊戲，保證能讓孩子們玩得盡興，流連忘返。在動物園中的雨林餐飲亭可以購買到萬聖節主題美食，包括孩子們喜歡的各類小蛋糕和餅乾等。動物園已經禁止了一次性塑膠包裝飲品的銷售。在整個園區內都設有飲水站，遊客可以自行攜帶水瓶，也可以在動物園商店購買到不銹鋼水瓶。

南瓜和秋季美食盛宴是動物園的動物護理計畫的一部分，旨在豐富園區動物的生活。在保證安全的前提下，這類活動不僅有助於促進自然地動物行為，給動物的身心健康提供正面的激勵，而且可以為動物園的來客提供非凡的體驗。

活動時間：

10月27日（週六）至10月28日（週日），每天9:30 a.m.–3:00 p.m。

活動地點：

可以由動物園西門或南門進入。

西門位置：Phinney Ave. N. between N. 55th & N. 56th Sts。

南門位置：N. 50th St. & Fremont Ave. N。

活動費用：

持動物園門票或動物園會員可以免費參加Pumpkin Bash活動。活動期間，每位持票成人可以免費帶一名12歲以下，穿著萬聖節服飾的兒童入園。此優惠不能與其他優惠疊加。

成人（13-64歲）$14.95；兒童（3-12歲）$9.95；幼兒（0-2歲）免費。現役、退役軍人及其家屬，老年人和殘疾人可購買優惠門票。動物園會員可全年免費入場。停車費為$6（未含州稅及地方稅）。

購買糖果也可保護地球？

這個萬聖節，購買糖果不僅可以取悅家裡的小搗蛋鬼，也可以幫助拯救森林和野生動物。許多糖果中都含有棕櫚油，而棕櫚樹大部分是在印尼和馬來西亞種植的。為了生產地球上最廣泛運用的植物油——棕櫚油，熱帶雨林和泥沼正在逐漸被轉變為農業用地。生活在這些區域的野生動物棲息地逐漸變小，不僅使它們更容易遭到偷獵或捕殺，也迫使它們去與其他動物爭奪有限的資源。改善這種情況只是你的舉手之勞，訪問網址https://www.zoo.org/palmoil並點擊動物園的野生動物友好型萬聖節糖果清單，購買那些致力於反對森林砍伐，使用可持續棕櫚油的公司提供的糖果吧。