足球先生好爸爸張國強 與你一起過雙十一

當大家在想雙十一要買什麼的時候，足球先生好爸爸張國強（KK）卻選擇來西雅圖，陪大家提早過感恩節。說起張國強，大家除中知道他有七兄弟姊妹，讀書期間曾於小童群益會組成一隊足球隊，之後於15歲時考進了愉園青年軍，並開始展開其足球事業。他於1975年便以香港足球代表隊（香港甲組足球聯賽）隊員身份，到科威特參與亞洲足協U19青年錦標賽，自此升上愉園預備組，其後再升上甲組。在足球界努力打拼期間，認識了參與香港流浪預備組的譚詠麟和陳百祥。加上他從小到大都喜歡觀賞電影，故此亦喜歡演戲。其後舉家移居加拿大，不過仍然回到香港參與電影演出。至2004年，他決定舉家回流香港居住，並於2008年重返無綫電視。於2014，他與關菊英、郭政鴻和曾航生一起在歡樂滿東華演出慈善唱。他們的演出得到大家的喜愛。我們西雅圖非常榮幸，邀請到香港影視紅星張國強，歌唱比賽冠軍岑敏芝和創作歌手鄭迦恆，於2018年11月11日下午4時至6時，在Snoqualmie Casino 舉辦「國泰民強演唱會」。想看看這三位演而優側唱的嘉賓如何擦出火花？請迅速到以下售票處購買門票($15)─ 西雅圖環球旅行社 206-381-9888 ;國際模型玩具206-779-6363 和陽光商店 206-343-2318。由於門票有限，有興趣的朋友要快手。