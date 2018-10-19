慶祝中華民國一百零七年雙十國慶晚宴

西雅圖僑學各界為慶祝中華民國雙十國慶，謹定於十月七日晚上在中國海景大酒樓舉辦盛大的慶祝晚宴。由西雅圖台灣同鄉聯誼會承辦。當晚來自政商僑學各界的領袖，主流社會貴賓及僑胞等多達伍百餘人。大家一起為中華民國107年雙十國慶慶生，現場熱鬧非凡。

慶祝晚宴由台聯會理事鄭资韻担任司儀。首先由Tony Au率領的醒獅團擊鼓慶雙十，接着表演精彩熱鬧的祥獅獻瑞。隨後由美國海軍四人儀仗隊護送中美國旗進場，十分雄偉。來賓皆起立致敬给以最熱烈的掌聲。現場氣氛十分激昂。唤起在場来賓爱國懷鄉的情懷。由馬建寧女士領唱美國國歌，陳可玟及台大校友會領唱中華民國國歌。駐西雅圖台北經濟文化辦事處姚金祥處長與西雅圖台灣同鄉聯誼會劉秦會長主持升旗典禮。全場來賓起立致敬，大合唱升旗的中華民國國旗歌。當國旗緩緩升起飄掦在當夭慶祝雙十國慶晚宴的會場上時，現場莊嚴肅穆，十分感人。

由晚會籌備會主席台灣同鄉聯誼會會長劉秦首先致詞，她感謝所有熱愛台灣支持中華民國的僑胞及朋友們，大家歡聚一堂，共襄盛舉，一起來為中華民國慶生，並祝賀「國泰民安，國運昌隆」。感謝這次晚宴的籌備小組及志工朋友們的鼎力合作。隨後中美貴賓也纷紛上台致詞祝賀，包括駐西雅圖台北經濟文化辦事處姚金祥處長、華僑文教服務中心陳敏永主任、僑務委員陳志賢、僑務諮詢委員孫樂瑜、華州参議員Bob Hasegawa、Bellevue市議員前市長李瑞麟，均先後上台致詞恭賀國慶。華州眾議員Vandana Slatter、Bellevue市議員Jared Nieuwenhuis夫婦、Bellevue市議員Janice Zahn、Burien市長Jimmy Matte、APCC執行長Lua Pritchard夫婦、西雅圖港務局遊覽中心主任Ron Pritchard、華州参議員侯選人Joe Nguen，等貴賓均出席光臨祝賀。來賓享用豐盛的晚餐時，由鍾寶明用廣東話介紹當天出席的傳統僑社及團體會長；司儀及劉秦會長則負責介紹榮譽職人員及僑教團體會長代表等。現场一片熱鬧喜慶聲。

當天晚上的餘興節目，首先由姚金祥處長為大家帶來一首《廟會》，贏得了現場熱烈的掌聲和安可叫好。接着邀請到美麗的西雅圖名歌手Michelle Lee為大家唱一首西洋歌曲《My Heart Will Go On》。Michelle磁性迷人的歌聲和充滿媚力的台風把來賓觀眾們聽得陶醉萬分。僑教中心陳敏永主任也客串了一首《明天會更好》，並邀請姚處長，陳委員，劉會長及司儀一起上台對唱，歌聲輕快高昂引起許多共鳴，十分熱閙。接着由年青貌美的古箏演奏家林辰樺女士彈出振憾的《戰颱風》一曲，高深的琴藝造詣，贏來熱烈的掌聲和讚賞。帥哥唱將Joe Sung演唱《大海》和輕快精點的台語歌曲《鼓聲若響》，別具風格，掌聲不絕，欲罷不能。接着由來賓大合唱《中華民國頌》，台上前來慶賀的貴賓們和全埸來賓們大家一起高歌，熱情澎拜，晚會氣氛達到最高潮，大家歡度一個難忘的晚上。主辦單位更準備多達六十多份的抽獎红包禮品，包括長榮航空贈送的一張西雅圖台北來回機票。晚宴最後在輕鬆愉快的氣氛中圓滿結束。