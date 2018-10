溫哥華國際電影節圓滿落幕

(溫哥華消息) 為期兩週的2018年溫哥華國際電影節(Vancouver International Film Festival)日前在溫哥華市中心The Centre劇院圓滿落幕。

當晚放映閉幕電影是由來自加拿大魁省的導演 Jason Reitman 執導的傳記電影 The Front Runner ,劇情講述上世紀80 年代美國參議員Gary Hart 的政治生涯,該片的製片Aaron Gilbert 聯同演員Josh Brener 及Steve Zissis 一起來到溫哥華國際電影節亮相,吸引大批傳媒採訪,粉絲們亦守候多時,使劇院門外非常擠擁。

此外,加拿大下議院議員費凱迪亦出席支持這電影節。

當晚大會宣佈今屆溫哥華國際電影節的各獎項得主,觀眾心水大獎 (People’s Choice Award) 由加拿大電影Find Big Country 奪得,最受歡迎國際紀錄片獎(VIFF Most Popular International Documentary Award) 得主是美國電影 Bathtubs Over Broadway,最受歡迎加拿大電影獎則由Edge of the Knife 奪得 ,在康城電影節已獲獎的日本電影《小偷家族 》(The Shoplifters) 以大熱姿態奪得最受歡迎外語片 (VIFF Most Popular International Feature Award) 。最具影響力電影獎 (Impact Award) 由美國電影The Devil We know 獲得。

至於溫哥華的女性電影獎項 (Vancouver Women in Film and Television Artistic Merit Award) 方面,最佳劇情片(Drama) 獎由Mouthpiece 奪得,獲最佳紀錄片獎(Documentary) 的電影是What Walaa Wants。