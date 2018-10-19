生命 一場課題的修行 — 落梅雪舞

生命，是一場修行，優雅轉身，淡然放下，也稱之小乘人生理念。不枉此行，珍愛一生，或許小小天地，一方格子裡，也是一番別有洞天。人生的課題，不在分數高低，在於認真的程度，旁人眼中的滿分，可能是自己心中的零分。如何答卷，能否及格，獲得圓滿，在於對生命意義的禪悟。

生命，是一場課題的修行。大千世界，茫茫人海，有多少人來來又去去，曾經擦肩的，曾經交集的人，恩恩怨怨，一笑泯千愁，如能與倉央嘉措一起修行，心即是佛，智慧地領會生命的真諦，或許這場孤獨的旅行，是包容困惑的歡喜。無畏夜的黑，感恩陽光下的暖，淡然地出入黎明與暗夜之間，這何嘗不是，一種大徹大悟了的智慧人生。

讀《納蘭詞》，開篇序言，著實感動了一把，雖然容若一生悲情，而他超然物外的思想，是一種脫俗了的畫中境界，無幾人欣賞。生命對於他，雖然短短三十載，已經收穫豐富，嘗盡愛恨冷暖。生命長短又如何，行屍走肉百年，不如花明月淨，真真實實的短短幾十年。

納蘭容若這一生，課題的修行，活的真實，對愛情執著，對友情真誠，不分貴賤，不落俗，超逸灑脫，雖短暫，卻也屬真性情的一生。正如塞涅卡所說「內容充實的生命，就是長久的生命，我們要以此為，而不是以時間來衡量生命。」

學著用辯證法看問題，得失都在方寸間，沒有絕對的得，也沒有絕對的失，圓缺只在於一念。新生的開始，就是走向結束的起點；夕陽西下，即將是黎明曙光的開端。生命不分高低貴賤，人生如戲，不分好與壞。「日出而作，日落而息；鑿井而飲，耕田而食。」一粥一飯，已足矣。田園般的生活，是我們大多數人的嚮往。生命回歸自然，返璞歸真，是大悟，禪修了的人生。

每逢看到耄耋的老人，依然神采奕奕，精神抖擻，牙齒掉了，頭髮白了，卻從不避諱，一副無所畏懼，從從容容的淡定，暮色天使般扭擺著舞姿，這種歲月沉澱的柔美，是最美的風景。

面對一簇簇煙花落下，易冷的斑斕，心思沉重。看過那光彩奪目的一面，卻不知夜裡的黑，不論哪個階層，怎樣的財富一方，一切皆是煙雲，金錢名利，污穢不堪的重負，抑鬱、精神錯亂的人不在少數，快節奏的社會壓力，總會有人看淡，隱居，退隱，出家，更或者是放棄生命。不知道，這芬芳歲月的背後，有多少易逝的年華，也曾在此走過。

人生如夢似幻，生命如歌也無常，這條深遠的未知路，沒有直達，沒有捷徑，只有親身走過方知冷暖，方得始終，見得大天地。生命修行在個人，見笑見哭，見真見惡，所有跌宕與笑聲，是通往頂峰上的必經，看淡一些，看淺一點，該放下就放下，沒有越不過的砍，沒有翻不過的山，得未必是好，失未必是壞，得得失失，平衡木上書寫一份真實。

浮躁的心抖落塵埃，弱弱的語言問候暗色，平凡的人，一路見證跋涉過後的年月，寄語不老的希望。勇敢地直面痛苦磨難，修行生命的課題，陰暗來了，無需遁逃，從容淡定以對甜與苦，讓一抹綠意，逆襲成長之樹，一枚花香，一遝遝灑落自始至終，其間各種況味，就是人生的真味。

純粹一點，真實一些，一目了然的淨白，清水洗濯生活，以蓮的姿勢，落下黑白棋子。相信善良的孩子，歲月必會眷顧，還一個溫良美好人生，於你於我！