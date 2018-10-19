《郭培:超越時裝》 溫哥華美術館展出

(溫哥華消息)《郭培:超越時裝》由即日至 2019 年 1 月 20 日在溫哥華美術館 ( Vancouver Art Gallery) 舉行，這展覽將會是加拿大進行首次展出 , 屆時將展出中國頂尖設計師郭培令人驚嘆的傑作。

郭培的服裝精美絕倫、充滿戲劇性、獨一無二 , 寓示了中國歷代王朝的衰退 , 使她穩居全球頂級時裝設計師之列。本次展覽與亞特蘭大薩凡納藝術與設計學院時尚電影博物館(SCAD FASH)合作主辦 , 將回顧十多年來郭培設計理念的演變過程,並展示其最具代表性的四十多套秀款時裝。

從北京二輕工業學校畢業後不久 , 郭培於1997 年創立了自己的工作室 「玫瑰坊」。郭培的作品從一開始就試圖重現中國末代皇朝清朝(1644–1914 年)盛裝艷服的歷史 , 並努力傳承曾一度中斷的中國傳統設計和工藝。

郭培曾獲日本《朝日新聞》評為「中國五佳設計師」之一。章子怡在2008年北京奧運會上聖火採集儀式上的服裝、閉幕式中宋祖英與西班牙歌唱家 普拉西多·多明哥(Plácido Domingo)一同演出時的禮服也都出自郭培之手。

郭培設計的先鋒造型充滿了象徵寓意 , 將當代設計與民國前的富貴華麗完美地融為一體，2016年1月，郭培是唯一受邀參加過巴黎高級時裝協會的中國籍設計師, 她通古融今的美學理念而備受推崇，在時尚領域的成就使她名列《時代周刊》2016年度「全球100位最具影響力人物」名單,以及時裝商業評論 「BoF 500 榜單」。

《郭培:超越時裝》是一場視覺盛宴 , 在這展覽中可以親眼目睹郭培的藝術傑作 , 例如她設計的一套皇室風格金絲雀黃色長袍。美國歌手Rihanna曾經穿著這件禮服出席了 2015 年大都會藝術博物館慈善晚宴 , 郭培也隨之進入了全球時尚界的視野。這件長袍由 55 磅真絲、層層刺繡以及長達 5米的裙擺製作而成,體現了郭培的時裝在細節追求和工藝精湛度方面可謂用心極致。

《 郭培:超越時裝》展覽 (Guo Pei: Couture Beyond)

日期：2018 年 10 月 13 日至 2019 年 1 月 20 日

地點：Vancouver Art Gallery

750 Hornby Street, Vancouver, BC