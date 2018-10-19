2018年重陽節是哪天？農曆九月初九是中國傳統四大祭祖節日之一的重陽節，這一天，人們要出遊賞景、登高遠眺、觀賞菊花、遍插茱萸、吃重陽糕、飲菊花酒。那麼，2018年重陽節是哪天？2018年重陽節是幾月幾號？重陽節當天有哪些習俗呢？

2018年重陽節是幾月幾號？

2018年重陽節時間：2018年10月17日（農曆九月初九）。

重陽節習俗有哪些？

重陽節又稱「老人節」「登高節」「踏秋」，古人認為這是個值得慶賀的日子，一般會有出遊賞景、登高遠眺、觀賞菊花、遍插茱萸、吃重陽糕、飲菊花酒。

在古代，民間在重陽有登高的風俗，故重陽節又叫「登高節」。相傳此風俗始於東漢。唐代文人所寫的登高詩很多，大多是寫重陽節的習俗；杜甫的七律《登高》，就是寫重陽登高習俗的名篇。登高所到之處，沒有劃一的規定，一般是登高山、登高塔。

據史料記載，重陽糕又稱花糕、菊糕、五色糕，制無定法，較為隨意。九月九日天明時，以片糕搭兒女頭額，口中念念有詞，祝願子女百事俱高，乃古人九月作糕的本意。講究的重陽糕要作成九層，像座寶塔，上面還作成兩隻小羊，以符合重陽（羊）之義。有的還在重陽糕上插一小紅紙旗，並點蠟燭燈。這大概是用「點燈」、「吃糕」代替「登高」的意思，用小紅紙旗代替茱萸。當今的重陽糕，仍無固定品種，各地在重陽節吃的鬆軟糕類都稱之為重陽糕。

重陽節正是一年的金秋時節，菊花盛開，據傳賞菊及飲菊花酒，起源於晉朝大詩人陶淵明。陶淵明以隱居出名，以詩出名，以酒出名，也以愛菊出名；後人效之，遂有重陽賞菊之俗。舊時文人士大夫，還將賞菊與宴飲結合，以求和陶淵明更接近。北宋京師開封，重陽賞菊之風盛行，當時的菊花就有很多品種，千姿百態。民間還把農曆九月稱為「菊月」，在菊花傲霜怒放的重陽節裡，觀賞菊花成了節日的一項重要內容。清代以後，賞菊之習尤為昌盛，且不限於九月九日，但仍然是重陽節前後最為繁盛。

《插茱萸和簪菊花》

重陽節插茱萸的風俗，在唐代就已經很普遍。古人認為在重陽節這一天插茱萸可以避難消災；或佩帶於臂，或作香袋把茱萸放在裡面佩帶，還有插在頭上的。大多是婦女、兒童佩帶，有些地方，男子也佩帶。重陽節佩茱萸，在晉代葛洪《西經雜記》中就有記載。除了佩帶茱萸，人們也有頭戴菊花的。唐代就已經如此，歷代盛行。清代，重陽節的習俗是把菊花枝葉貼在門窗上，「解除凶穢，以招吉祥」。這是頭上簪菊的變俗。宋代，還有將彩繒剪成茱萸、菊花來相贈佩帶的。

除了上述重陽節傳統習俗外，各地還有特色習俗，就不一一列舉了。