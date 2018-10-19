雲霓變幻 一切正常如歌 — 張清明

推開雨幕，天邊露出了朝霞，太陽的臉，羞答答，還藏在雲後，可雲，卻等不住，雲霓般變幻，璀璨又炫目，雨卻像個騷客，迎著太陽光線，傻乎乎點點地淅瀝著，讓在其中的我，沒有感覺，只知於路，踱起步幅。這，就是今日早晨的所見，清晰地，為自己一天，撩開帷幕。

一一那麼，它，到底若何？可以肯定地，一切的正常，如歌兒一般，呈現眼眸。

真正不難揣測，我們的命運，如果不能改變別人，那就必然改變自己；若然不能改變世界，也就必須改變自己；既然不能改變紅塵，我們更應改變自己。因為行走世間的千篇一律瞬息萬變，一切都在以正常姿態出現，如果我們不去將自己與上述諸般，進行融入與互動，肯定會自欺欺人，最終成為犧牲品，還捶胸頓足，懊悔三生三世，不知所措。

人，往穿了說，也僅僅屬於生活於紅塵中的動物一種，而動物麼？「弱肉強食」就是它們的叢林規則，更是千古不變真理；不管信與不信，我們作為人類，要想活下去，絕對沒有選擇，只能去面對。瞧瞧吧！直面的眼神，迎合也好，逃避尤罷，放棄更佳，但這一些緣由，不是每個人能夠脫逃，如同人不可能逃離生老病死，是每一人的命定；而且，意外與疾病災難，更像刺向胸口的刀劍，分分鐘秒殺於你，過了今天能看見明天太陽，算你幸運至極，應該感恩上蒼和世界垂憐，不然早魂飛天國，灰飛煙滅，這個世界再也和你沒得關係，覓尋不到半點蛛絲馬跡。

有錢的幫個錢場，無錢的幫個人場；碰上鬼，趕緊燒幾張錢紙。別個幫你，是你萬幸；別人拒絕，也再正常不過；願意不願意，決定權不在你。感恩不是每個人能夠做到，具有高風亮節人們少之又少；雷鋒、焦裕祿產生於激情洋溢時代，市場經濟早將大壩沖毀；要想朋友長，經常送口糧，是市場經濟準則；相互利用才能兩肋插刀，有利用價值才肯救你性命；人走茶涼，千年古訓；人不走茶涼，為劃時代偉大真理；想得通的趕快放下，就能常常被幸福快樂鬱圍；想不通的早鑽墳芏，萋萋枯草凋零衰疲。畢竟的紅塵過河拆橋、卸磨殺驢實在太多，千萬不要誤入漩渦；因為上帝早就預見和註定，那些功名利祿、偉人巨擎、聖賢俊傑，實為非凡人傑罕見作為。我們普通平凡人，能無奈地來，無知地活，無聊地去，都是修了不知多少緣的福報，於人世間來了一趟，走上一遭。

貪婪是永遠的窮命，滿足為千秋富貴的達者。不與人比，恬適生活常常相伴隨；人與人比，只有把自己活活氣死。覺得自己了不起，天外有天，人外還有人；隨時去比，能致人死地。吃泡菜稀飯，是逍遙自在福分；天天山珍海味，囚徒生活左右於你。平民百姓，空手行走江湖，鬼亦害怕；達官顯貴，富豪等身，肯定不敢一個人無拘無束，隨意行走，半夜三更逛馬路，惟恐遇見鬼。人要求人，往往沒有底氣；人不求人，一般高低，我可以不理會你。做再多好事，只要一個疏忽，恩人也會變仇人。凡話想著說，凡事忍著做，凡人多理解，換位思考，許多壞事也能變好事。我們沒了世界，什麼都不是，只可能為灰塵，風一吹，早不見蹤影；世界可以缺了我們，地球照樣轉，沒有人捨不得離開你。瞧瞧那些消失的歷代先輩，沒有他們的現代人，那個不是活得人模狗樣，創造了許多人間奇跡。

把握住自己一切罷。生活、工作、學習、交際、運動……等等的日常，不要自卑，不要自傲，不要沮喪，不要詛咒，不要後悔，不要驕傲，不要自豪，不要……那所所有有的不要，在我們身邊，我們面前，我們眼眸，快快拋棄。溜走是必要，放棄最美妙，逃逸為最高。要學會拿得起，也要學會放得下。若然放不下，嫉妒跑起來，鬼怪把你擁抱，舉得高高，摔得慘慘，災禍可能離得不會太遠，那時再選擇，痛苦和一切的搞笑，就要自己去承擔，陷入萬劫不復深淵。

多多學會寬容，多多善於包容，多多放寬心懷，讓簡單充斥著每一天。心態決定命運，心態更決定是否頤養天年。不要去咀嚼日常點滴，要多分享快樂，更不要輕易分享痛苦。因為快樂的分享，人人都被幸福鬱圍，你的日常，肯定不會有人注意你；而痛苦的分享，你就成了祥林嫂，哪些看笑話，諷刺挖苦，尖酸刻薄，林林總總，你更成為人們日常間的笑料，諷刺挖苦的對象，失敗的反面典型材料。

千萬不要覺得我說的江湖事宜，囉囉嗦嗦一大籮筐，可現實的社會，殘酷環境永遠擺放著。在行走人生五六十年歲月裡，一切風波與坎坷，總把自己置於漩渦，玩了些格，更喪了許多的德。驕傲自滿的張揚，別人當面恭維，背後唾棄；成就是自己的，但災難隨時將掀翻你。更不用說一旦失落，異樣眼光刺得你生疼，令你簡直想找個地縫，趕緊鑽進去，逃出是非窩，活著能生存，「願在世間捱，不願土裡埋」。然而，要給這些所有進行界定，非為別也，其實都在正常不過。人就是這樣，「窮在鬧市無人問，富在深山有遠親」，自己的強大才是真理，㜲弱永遠會被人瞧不起。那些不著痕跡的不啻，在春夏秋冬的年年月月天天中演繹，累的是自己，不累亦是如此，全憑感覺生活於世間，只有用心態來決定人生風雲，自己的生生死死。

低調和默默無聞，是人生幸福快樂標杆，沒有人知道，你自然可以自由自在，像仙鶴般逍逍遙遙，放飛心靈，活出自己真正人生。高調和招搖，除非你有具備的本錢，但誰能保證，人生永遠會一帆風順，坦蕩無虞，不會出現「關羽走麥城，枉自害了性命。」

寫了這一些，我的眼開始生澀，揉了揉，去看了看天，本身的天晴，太陽在招搖不用怕熱，雨已停，原本未滴幾滴，只有手上，有那麼幾點，晶瑩圓潤，與我手，形成獨特意趣。讓我此刻，真正感到，自己的穎悟，不斷升級，世界本無事，庸人自擾之，像現在，雲霓變幻，一切正常如歌，不正是，在放射的飛花亂綻，漾出別樣柔情蜜意。

停佇，打住，不再言語，正常，正常，正常，在步履中行進，行駛生活一切，行駛過往途旅，行駛斑斑駁駁，我還是緩緩地、慢慢踱去……