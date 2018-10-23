西雅圖鬧鬼了！這個萬聖節你還敢到處闖？

文 | Zita Lam

對的，來到10月尾，又是幽靈鬼怪出沒的時候！自認膽子大的你嫌這個城市不夠血腥、恐佈？不用怕，以下介紹的鬧鬼房屋和各種怪異旅團已在西雅圖鋪下天羅地網，為求令你心驚膽顫！

-市中心-

國會山歷史幽靈之旅

從小巷到歷史悠久的地標，鬼魂居住在國會山的每個角落。你將聽到一些令人毛骨悚然的故事，包括琳達哈扎德博士—西雅圖第一個連環殺手—的案件。歡迎穿著萬聖節服裝（小丑服裝除外）。http://nwlegendsmuseum.com/

喬治敦停屍房

一個悲慘的死亡故事，喬治敦停屍房有成千上萬的屍體，是被認為西雅圖歷史上最恐怖的地方。想要逃離你必須經過恐佈的下水道和秘密的私人宿舍。血濺四壁，你的心應付得來嗎？http://seattlehaunts.com/georgetown-morgue/

鬧鬼醫院

哥倫比亞市的免費鬧鬼房屋，星期三（31日）盛大開放。小童版本將在10月28日開放，需由成人陪同參觀。https://www.facebook.com/events/1094461237375972/

與幽靈划艇

在月黑風高的晚上，獨自在寧靜的湖上划著艇，一個不留神，幽靈們可能已在你的附近。http://aguaverde.com/paddleclub/guided-tours/

地下超自然體驗

1889年的西雅圖火災之後，曾經是城市的街道被沒埋在建築物之下，據說，亡靈一直陰魂不散，你敢去一趟嗎？http://undergroundtour.com/

-東面-

廢置車場的晚上

穿過一個廢棄的房車露營地的小徑，那裡將有一場以萬聖節為主題的戲劇為你上演。http://nightonadarktrail.org

比弗湖的夢魘

漫步在比弗湖公園 (Beaver Lake) 的樹林深處，在通往鬼屋的路途中，每棵樹後面和每個角落都有「東西」等著你。http://www.nightmareatbeaverlake.com

-西面-

鬧鬼的遊樂場

扭曲的童話故事，殭屍入侵和屠宰場只是其中的一些主題。還有什麼？親自看看：http://www.kitsaphauntedfairgrounds.com/

-北面-

驚悚村莊

在這個村莊，你將遇到毛骨悚然的玩偶，幽靈和各種各樣的怪胎。https://bit.ly/2NNhfkU

鬧鬼的妓院

集恐佈和性感於一身的體驗，大大挑戰你的尺度。這是湯森港（Port Townsend）第七年也是最後一年的鬼屋活動。http://www.hauntedbordello.com

尼羅河夢魘

精心製作的恐慌始於尼羅河的詛咒，一位邪惡的法老在等待著他的下一個受害者。從那裡逃離墳墓的人可以通過巴林杰墓地前往避難所，然後進地獄之門。http://www.nilenightmares.com/

-南面-

恐怖電影院

「馬家」這個嗜血的家庭正等著你的到來，又成如果你喜歡研究巫術，可以到「新奧爾良的黑暗傳說」。http://www.cinemaofhorrors.com/

鬧鬼巧克力工廠之旅

西雅圖巧克力工廠正藏著一個寶藏，等你尋找線索並逐一解開謎團。https://www.experiencechocolate.co/hauntedtour

托馬斯家庭農場

來到托馬斯家庭農場，除了玩上一場殭屍彩彈射擊，當然還要參觀其 9個鬼屋。https://www.thomasfamilyfarm.com