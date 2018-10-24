【熱播電影推介】

《陰風陣陣》Suspiria

類型：恐怖/ 驚悚

導演：Luca Guadagnino

上映時間：11/2/2018

《我是愛》（I Am Love）和《更大的水花》（A Bigger Splash）的義大利導演盧卡·格達戈尼諾（Luca Guadagnino）即將翻拍1977年達裡奧·阿金圖（Dario Argento）的義大利經典恐怖片《陰風陣陣》（Suspiria），達科塔·約翰森（Dakota Johnson）和蒂爾達·斯溫頓（Tilda Swinton）將擔任翻拍版的主演。 1977年的《陰風陣陣》講述了美國女孩蘇茜來到德國一所歷史悠久的芭蕾舞學院進修，結果在學校裡遇到了一系列神秘事件、女學生接連遭到血腥殘忍的殺害……經過尋訪，蘇茜發現這所學校原來是一群女巫的大本營，而自己將是下一個受害者！ 據悉，格達戈尼諾翻拍的版本將忠實於原作，故事仍設定在1977年的柏林，而為該片作曲的將是美國當代著名極簡主義音樂家約翰·亞當斯（John Adams），他曾為盧卡·格達戈尼諾的《我是愛》創作過電影音樂。

【新劇推薦】

《夜魔俠》 第三季

Daredevil Season 3

類型：劇情 / 動作 / 科幻 / 驚悚 / 犯罪

頻道：Netflix

上映時間：10/19/2018

《夜魔俠》（Daredevil）是美國漫威漫畫旗下超級英雄。主角馬修因為幼時被母親遺棄，由父親人撫養長大，所以從小就意識到需要規則來約束人們的行為，並下定決心學習法律。一次他看見一輛滿載的卡車朝著一個盲人開去，馬修見義勇為救了那個盲人，自己卻沾染了卡車上灑落的放射性原料致使雙目失明，但卻意外增強了他的其他感官，後來在盲人武術大師棍叟（Stick）的嚴酷訓練下，馬修掌握了他的超級感官，並且成為了一個強大的戰士。此後，白天的時候他是一名律師，到了晚上則戴上面具化身夜魔俠（Daredevil）在紐約行俠仗義，打擊犯罪。

【新專輯推薦】

《恰好》A-Lin

風格：流行

廠牌：華納音樂

發放日期：10/22/2018

A-Lin精湛出眾的歌聲擄獲許多戲劇及電影人的青睞，儼然成為最受歡迎的電影主題曲代言人。最新功夫喜劇電影《功夫聯盟》也邀請A-Lin擔任主題曲演唱人，A-Lin的歌聲恰如其分的演繹電影當中的浪漫戀愛橋段，是《功夫聯盟》中未現身只獻聲的重要角色。MV中四大武學宗師同框battle各展身手，為助愛又統一戰線齊力戰鬥，其中笑料不斷，引人好奇，導演劉鎮偉曾多次合作周星馳的經典電影《西遊記》系列，這次電影中大玩「穿越」打造中國版《復仇者聯盟》。A-Lin則在片中驚喜獻聲，細膩詮釋男女主角間的因緣際會、陰錯陽差，最美的安排也許是沒有安排，一切都是「恰好」。