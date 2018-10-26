萬物當並育 揚帆但信風 亞太國家熱盼進博會

11年前，南宋商船「南海一號」在廣東海域被打撈出水。隨之浮出水面的，除了數萬件中國瓷器，還有31粒胡椒的遺存以及其他上千件南亞和東南亞的瓜果、穀物殘留物。這恰似古代海上絲綢之路上一場「萬物並育」的「商品博覽會」。

從海上，到上海，時光荏苒已近千年，各國商品正再次集結，經由中國搭建的海陸貿易新通道，借助中國國際進口博覽會這一新巨輪，再次演繹往來貿易的繁盛，分享共同發展的新理念，體驗市場擴容、消費升級帶給全球市場的新機遇，也帶動全球化視野下關於重義和兼利的新思考。

把握中國市場新脈動

把握市場的春江水暖，才有及鋒而試和脫穎而出。作為中國近鄰，越南不少企業長期關注中國市場的發展變化，精准洞察中國市場的消費趨勢，力圖在市場擴容中搶機遇，在消費升級中謀機緣。

地處湄公河流域的越南有一種特產叫「查魚」。這種灰脊白肚、刺少易熟的淡水魚經常被製成冷凍魚片銷售，頗受消費者喜愛。但是多年前，中國消費者對這種魚類並不熟悉。

尋找新市場，靠洞察先機，更靠深耕培育。為了讓中國食客能夠品嘗到「湄公河的味道」，越南晨星集團多年前開始向中國一線城市的大廚們提供查魚食材，用中國食客喜好的烹飪方法製作。

「如今，我們的產品已在北京、上海、四川、廣東、福建等地走上餐桌，」集團副總經理張永成說，「中國大市場給越南的水產業帶來了大機遇和大前途。」

越南水產品出口加工協會資料顯示，中國對查魚的進口持續多年快速增長，去年已成為越南查魚最大進口國。挖掘市場潛力，把握市場脈動，培育消費認知，在張永成看來，這就是企業的「生意經」。

38歲的巴基斯坦企業家阿德南·貝希爾也是中國市場的「觀察員」。資訊技術專業出身的貝希爾10年前開始涉足面向中國的進出口貿易。起初，他從中國進口電子產品並作為批發商在巴基斯坦分銷。去年，他開始向中國出口一種高品質食品——喜瑪拉雅岩鹽。

伴隨中國市場對食用鹽品質的要求越來越高，中國消費者開始熟悉和青睞高純度、多礦物質的喜馬拉雅岩鹽。今年以來，貝希爾向中國出口了1000多噸這種採自巴基斯坦凱沃拉鹽礦的、有著「鹽中之王」美稱的當地特產。

借博覽會的東風，生意越做越好的貝希爾已準備了一份極具競爭力的產品清單，打算來一趟中國商務行。

對接消費習慣新潮流

中國與亞太地區商品互通有無的歷史可以追溯到千年以前。如今，新貿易環境使商品流通更加便利和通暢，新市場潛力和新市場趨勢則把一種探索和創新的動力注入到許多商品的原產地。

正史明確記載了清代康雍乾時期中國和泰國大米貿易的細節。康熙曾批准對泰國大米實施免稅政策；乾隆則乾脆放開了官貿限制，打開了中國和泰國大米民間貿易的大門。

直至今日，大米仍是中泰貿易的重要商品之一。泰國商業部外貿廳介紹，2017年泰國全年出口大米1148萬噸，同比增長15.84%，其中中國市場的進口份額的增速不容小覷。在本次中國國際進口博覽會上，泰國商家將抓住中國市場對優質農產品需求不斷擴大的機遇，繼續走高端路線。

在印尼，普拉布米拉貿易公司摩拳擦掌，爭分奪秒地策劃參展思路。對於這家成立不久的新生企業來說，過去5年，他們一直在中國消費者喜好中尋找傳統商品貿易之外的新思路，試圖讓中國消費潮流與印尼本土特產無縫對接。

公司的主要業務是把印尼的海產品乾貨和印尼土特產銷往中國。近年來，手串在中國一些城市悄然流行，普拉布米拉貿易公司精准捕捉到這一信號，開始經營起手串生意。公司合夥人甯培說：「中國擴大開放的力度越來越大，給印尼公司創造了前所未有的機遇，我對更加廣闊的中國市場充滿信心。」

事實上，中國市場的秋毫趨勢，有時甚至在國外掀起了規模相當的產業革命。就拿手串市場來說，過去幾年，印尼加里曼丹沉香、越南黃花梨、緬甸花梨木、老撾紅酸枝等在中國市場一夜走紅，競相登場，也分別在各自國家帶動產業鏈發展，市場「蝴蝶效應」顯著而深遠。

打通商品流動雙通道

張永成、貝希爾、寧培……只是許許多多長期與中國市場打交道的普通商人。但過去幾年來，他們耳濡目染了中國擴大開放的全球許諾，親身體會到中國市場擴容的全球紅利，更在「一帶一路」與進口博覽會這兩個平台構建起的「雙通道」中磨礪智慧。他們更真切地領會到「計利當計天下利」的重義哲學，以及「物之不齊，物之情也」所蘊含的無限思想。

這種貿易的雙通道，讓魚與熊掌未必不可兼得，讓進口和出口實現平衡，讓各自市場進一步理性、良性發展。以中國和巴基斯坦的合作為例。中國的「一帶一路」倡議為巴基斯坦擴大了市場，提升了競爭力，而進口博覽會則為更多巴基斯坦商品走進中國開啟了快速通道。

貝希爾說，他能真切感受到中巴經濟走廊帶給他業務的提升，因為這條發展之路為他創造了更多的機會，也為他提供了更多的便利，為雙邊合作注入了新的活力。進口博覽會也給巴基斯坦的貿易商提供了更多向中國出口產品的機會。

巴基斯坦出口商品種類繁多，其中芒果、柳丁、大米、皮革、油籽、果仁、淡水海鮮等具有獨家品種。伊斯蘭馬巴德國際事務委員會主任賽義德·喬杜裡告訴新華社記者，中國國際進口博覽會將為巴基斯坦產品提供新機遇，中國的努力正在將巴基斯坦與更加開放的市場和全球貿易聯繫起來，進一步推動改善巴基斯坦的經濟和金融狀況。

值得關注的是，中國與亞太地區的商品流通模式也在從傳統走向前沿和新銳。一些新合作模式與創新方法即將在中國國際進口博覽會亮相，例如「智力分包」與「智力進口」。

作為首屆中國國際進口博覽會參展商之一，越南FPT軟體公司去年在上海開設了分公司。分公司總經理陳越玲說，相比中國，越南的人力成本優勢明顯，公司的軟體業務主要由在越南的軟體工程師實施。

「中國在資訊技術和電子商務等領域居世界領先地位，擁有規模巨大的國內市場，產銷中心也已遍及全球，」陳越玲說。「進入中國市場的頭一年，公司就拿下了首批長期客戶。中國市場的無限機遇讓我們公司前景一片光明。」