最棒的中國功夫熊貓舞台劇 「團仔圓妞」溫哥華大劇院將隆重上演

(溫哥華消息)北京兒童藝術劇院兒童音樂劇「Panda Twins團仔圓妞」溫哥華新聞發布會最近在列治文舉行。

由加拿大溫哥華365財富規劃公司，北美戲劇家聯盟，九歌（加拿大）傳媒聯合主辦，世界青少兒童教育基金會，團仔圓妞品牌文化發展（北京）有限公司承辦，還有諸多加拿大藝術團體院校社會精英協辦支持的兒童音樂劇「Panda Twins團仔圓妞」將於2018年11月24日，在溫哥華大劇院上演兩場，分別是下午2:30和晚上7:00。

參加出席此次新聞發布會的媒體以及父母孩子大約70餘人，首先由中國著名主持人教育專家王芳老師，對於如何教會孩子在「快樂」中學習中文做出了專業性指導，並強調兒童戲劇教育是每個孩子成長路上不可缺少的教育手段，她認為戲劇欣賞是一堂生動的中文體驗課！兒童劇「Panda Twins團仔圓妞」是一次難得的機會。

身在海外的華裔寶寶們該如何去了解中國？了解民族文化藝術呢？戲劇欣賞是一種很好的途徑，大型國家級兒童音樂劇「Panda Twins團仔圓妞」是一部特別適合孩子觀看的大戲，環環相扣的故事情節，鮮明的角色表演自然到位，舞美色彩絢麗與故事恰到好處地融為一體，孩子們會忘記現實而情不自禁地被帶入劇中，時而大笑，時而落淚……

「團仔圓妞」故事源於中國古老的神話《山海經》，一對小熊貓兄妹「團仔」和「圓妞」自幼因為魔王嗶鬥的一場襲擊而失散，他們經歷各種離奇的遭遇，誤解……。最終終於團結到一起，用愛的力量戰勝了魔王嗶鬥。

「Panda Twins團仔圓妞」由北京兒童藝術劇院出演，在中國巡演超過100餘場，多次登錄國家大劇院，將於2018年11月24日在溫哥華隆重上演，有超過40名中加舞美人員一同參與，巨資打造的舞美效果，媲美迪士尼，超越想像。

北京兒童藝術劇院是中國國舞台劇界最有影響力的製作演出單位，多次獲得「國家舞台藝術精品工程」，「文華獎」，「五個一工程」等國家級大獎，並多次受邀在中國國家大劇院上演，被國家授予“國家文化產業示範基地”稱號。

「Panda Twins團仔圓妞」巧妙的運用了中國文化元素，音樂，舞蹈，武術，甚至美食，配合劇情激蕩起伏，讓孩子們潛移默化融入中國文化的同時，也學會了思考，友情，親情。

演出時間：2018年11月24日

第一場：中午14:30;

第二場：晚上19:00;

劇場：溫哥華大劇院

表演藝術溫哥華中心

地點：777 Homer St，Vancouver，BC

諮詢電話：7783239042分之7783899042

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