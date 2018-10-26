「乾隆」張國強來臨西村 唱出「國泰民強」

曾經是最受歡迎的童節目《430穿梭機》，除了有周星馳、譚玉瑛外，還有由足球名將轉變成為好戲之人的張國強（KK）負責主持。當年不少「學生哥」們趕快回家或趕快寫好功課，為的就是能回家看《430穿梭機》，這個節目真的是陪著70、80年代的大家長大。節目中的KK所謂的隨便踢幾下，其實是令人眼界大開的精湛球技！KK主持的兒童節目深入民心外，他入行多年來，亦演過不少經典角色。例如《天龍八部》中的「慕容復」、被喻為神劇的《天與地》中的「雷耀彬」及《大太監》的恭親王「奕訢」等。KK真的是不論古裝戲或是現代戲，不論是忠角或是奸角，都能演得入型入格。今年年中，KK在TVB熱播劇《天命》中的角色–晚年乾隆皇帝，雖然只出現了四集，可是由於他出色的演技，演活了乾隆的強勢一面，令KK成為這套雲集了多位好戲之人中最搶眼的演員。KK立刻得到廣大市民關注和受到好評。最誇張的是，有網民發現KK經常在劇集中悲慘收場，不是被眾叛親離就是死去，大家強烈要求KK在下一套的劇中會有好結局。

轉眼間已入行四十二年的KK表示回流香港重返無綫電視，是因為他享受拍劇過程，對於名利早已拋諸腦後。在早前的某訪問中，他說：「我好享受演戲的過程，我演戲不是因為我想攞獎或名利，總之叫得我去演就一定有使命；其實，每個人的性格都足以影響成就，自己在圈中已四十二年，一直都很陶醉拍攝的過程，好似我年輕時做足球員，踢波過程不重要，但踢完檢討，再努力去踢下一場，這種過程才能維繫初心，不然就很易被名利抹去，我不敢說很清高，但認同一分耕耘一分收穫，即使你做得好，但別人可以比你做得更好，所以毋須去計較太多。」正因他不計較的性格，令KK遇上《天命》太上皇一角。原來最初他演的是劇中的大臣，並不是演令觀眾喜愛的「太上皇」。KK也說道因為這套劇，每天都需要化老妝，令他的皮膚灼傷了。不知道最近煞科的「多功能老婆」中，KK演的是什麼角色，只知道他的對手是另一好戲之人黃錦燊，劇中更有KK的少年時的偶像苗可秀。

除了KK外，這次的演唱會還有來了西雅圖多次的，有「天生的娛樂者」之稱的帥哥鄭迦恆（Lawrence）。Lawrence至小愛好唱歌和跳舞，移民來美國後，繼續活躍於唱歌表演事業。除了常年在加州、華盛頓州、內華達州和紐約州的各大賭場表演外，也有不少私人派對、公司年會和慈善演出等，是一位表演經驗相當豐富的職業歌手。Lawrence亦多次擔任唱歌比賽評委。他曾擔任廣州南方電視台特約歌手以及星島日報電台DJ–音樂流行榜。也參加過很多歌唱比賽，如「灣區星島唱歌比賽」、「TVB全球華人新秀歌唱大賽總決賽」、「全球MTV台新秀歌唱大賽總決賽」、「舊金山中國美食文化節歌唱比賽」、「灣區中華面廠歌唱比賽總決賽」、「湖南衛視快樂男生北美總決賽」等，獲的多個獎項。近年來Lawrence也多次擔任港台多位歌星、影星在美國演唱會的合音表演嘉賓。包括有葉麗儀、余安安、陳豪、葉璦菱、羅時豐、吕方和陳潔靈等同台演出。

另一位表演嘉賓也是再次來臨西雅圖的岑敏芝（Jessica Shum）。Jessica15歳已入行，她也是在香港、台灣和美國得到大大少少不同的歌唱比賽冠軍及亞軍，若30多個獎項。最為矚目有美國星島「2001流行之星國語組」冠軍及「全球華人歌唱比賽」總冠軍。 JS的實力得到台灣及香港唱歌公司的垂青，希望可以力捧她，成為另一位Coco Lee。但是Jessica為了完成學業和陪伴家人，最終選擇留在美國。其後她在世界各地有不同的演出：香港、台灣、加拿大、中國及美國。Jessica也擔任過不少才藝唱歌比賽評委。這次香港影視紅星張國強，歌唱比賽冠軍岑敏芝和創作歌手鄭迦恆，將於2018年11月11日下午4時至6時，在Snoqualmie Casino 舉辦「國泰民強演唱會」。由於門票有限，有興趣的朋友，請迅速到以下售票處購買門票($15)─ 西雅圖環球旅行社 206-381-9888 ;國際模型玩具206-779-6363 和陽光商店 206-343-2318。