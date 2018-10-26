為推進中日民間交流添磚加瓦

時隔七年，日本首相正式訪問中國，引起中日和世界媒體的廣泛關注。安倍首相的這次訪問，對中日關係的發展有著重要的意義，為中日關係的回暖注入了力量。同時也會推進中日兩國民間人士的友好交流。

就在他出發的一周前，日本電視台攝影組一行兩次來到位於東京池袋的日本僑報出版社和該社創辦的星期日漢語角採訪，記者介紹說是為了配合安倍首相訪華製作一個中日民間交流的專題節目。

回想起來，日本主流媒體關注我們已經整整20年了。1998年，我們出版了第一本書《在日中國人大全》，該書收錄了一萬個活躍在日本的中國精英的五萬件資訊，厚達1000頁，重達1.6公斤。這本書出版後，在日本引起巨大的反響。NHK電視台、朝日新聞、讀賣新聞等媒體分別突出報導。可以說，我們就是從那個時候開始在日本講述中國故事，特別是講述中國人在日本的奮鬥故事。

處女作的成功，讓我們更有幹勁和信心通過出版這個平台，實現我們在日本用日語圖書講述中國故事、促進中日相互理解的夢想。20年來，我們先後出版了360多本中國圖書。通過一本一本圖書把一個一個生動的中國故事，送到了日本的尋常百姓家。比如《一帶一路詳說》，作為第一本介紹一帶一路理念的日文圖書，引起日本上下的高度關注。日本自民黨幹事長二階俊博把這本書作為必讀書目推薦給國會議員們。亞馬遜的中國分類暢銷書排行榜上，《一帶一路詳說》多次入選前10名，最好時排名第二位。

圖書出版是我們賴以生存和發展的主要業務。我們以出版為平台，不僅定期舉辦日本作者講述中國故事的交流活動，還從2005年開始同時舉辦了面向中國大學生的全中國日語作文大賽和面向日本朋友的全日本漢語作文大賽。2007年，我們又創辦了「星期日漢語角」，至今舉行了563次交流會，兩萬多人參加了漢語角的交流。2008年，我們創辦了專門培養中文日譯高端人才的「日中翻譯學院」，近三百位日本譯者參加學習，近五十人翻譯出版了單獨或共同署名的中國好書。2018年，中日和平友好條約締結40周年之際，我們又創辦了面向日本朋友的「難忘的旅華故事」大型徵文 ，去過中國的日本朋友講述他們心中的中國情結實在令人感動。首屆獲獎作品已經編輯完成，即將在日本公開出版發行，我相信這是獻給中日和平友好條約40周年的最好禮物。

中日兩國有著悠久的交流歷史，兩國人民的心中珍藏的許多感人的美好故事。我們通過出版的中國好書、講述中國故事，還通過星期日漢語角和各類徵文比賽以及翻譯學院等多個平台，目的就是希望促進兩國國民的交流和理解。這次安倍首相的訪華，無疑是給了我們力量，和我們一樣幾十年如一日在中日交流第一線努力著的普通市民，衷心期盼本次訪問圓滿成功，為中日和平友好條約締結40周年留下濃墨重彩的一頁。

國之交在於民相親。我們創造這些平台，目的就是要為了讓兩國民更加親近，提升雙方的好感。在我們的周圍，有不少對華友好、喜歡和中國人交流的日本朋友。星期日漢語角之所以能夠11年風雨無阻地堅持至今，是許多熱心的日本朋友和甘當志願者的中國朋友共同努力的結果。在日本各大書店裡充滿反華排華圖書的背景下，我們出版的傳播中國正能量的圖書還能不斷出現在各大書店的暢銷書排行榜上，這也是這些日本讀者支持的結果。參加翻譯學院深造的日本朋友，他們對中國文化的深厚理解，以及出色的日語譯文，讓人充滿敬意。

因此，我們打造出版社、漢語角、翻譯學院等平台，也是想以此來報答支援我們以及喜歡中國的日本朋友們。每當看到參加漢語角的中日兩國朋友在一起愉快地交流的情景，我們會感到由衷的高興。

中國改革開放40年帶來的巨大成果，為中日關係的發展提供了有力的支撐。越來越多的中國人來日旅遊，越來越多的中國企業來日投資，為中日關係的發展注入新的活力。我們期待更多的企業和個人來支援中日兩國普通民眾的交流，特別是加強面向青年人的交流活動，因為青年是中日關係的未來。

我們會繼續努力，充分利用現有的平台，同時發揮更多立志為中日友好作出貢獻的年輕朋友的作用，為加深兩國的民間交流添磚加瓦，為中日兩國的世世代代友好做出更大的貢獻。

— 段躍中