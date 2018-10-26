現代教育中心教你將萬聖節變成學習好機會

隨著萬聖節即將來臨，家長們可以利用這個節日與孩子們一起享受有趣的學習機會。專為K-12學生提供客制化補習課程的現代教育中心，一直以來致力在各方面幫助同學們在學術上取得成功，今次將分享一些父母可以通過節日去建立特色的課題，將萬聖節變成超越糖果的一天。

服裝創意與批判性思維

當您協助孩子挑選服裝打扮的時候，問問他們長大後想成為怎樣的人或者他們想以誰為榜樣。在他們挑選了他們的服裝之後，問問他們喜歡那些款色和特點，並鼓勵他們使用創造性的字句去形容。您也可以讓孩子從他們最喜歡的兒童書中挑選一套服裝。或者讀完一本書之後，和孩子們討論為什麼他們覺得這個角色是他們所敬佩的對象。

動手做科學

教你的孩子用一些常見的家居用品製作黏膠玩具。只需要一些膠水、液體澱粉、食用色素、水、攪拌碗和勺子。在攪拌碗中，將1/4杯白膠漿和1/4杯水放在一起。將膠水和水混合在一起後，加入六滴食用色素。然後加入1/4杯液體澱粉。這應該給這個黏膠玩具帶來彈性和膨脹的質感。

以糖果學數學

在你準備把萬聖節糖果擺出來預備「不給糖就搗蛋」的時候，可讓孩子一邊數糖果一邊放進盤子裡。而當他們拿著糖果回家後，可順道用糖果作為鼓勵，跟他們練習加減數。如當中有不同種類的糖果，孩子可數算總共有多少糖果，以及各類糖果各有多少顆來練習份數和百份比。

萬聖節詩詞

鼓勵孩子用詩詞去分享他們最喜愛萬聖節的部分。糖果、化裝服和南瓜都能作為萬聖節詩的主題。從中教導孩子不同形式的詩詞，例給傳統的押韻詩、打油詩、新詩和俳句。請孩子創作一首萬聖節的詩，與家人分享來營造節日氣氛。

骼髏骨架學構造

骼髏骨架最好是來教孩子人體構造。你可用黑色勞作紙和棉花棒來自製骼髏骨架。把棉花棒排列在勞作紙上成骨架形狀，棉花棒剪短後可作為小骨頭，例如手指和肋骨。請孩子逐一去認識每枝棒所代表的骨頭。

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