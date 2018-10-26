秋天裡的暢想曲 — 秋韻無暇

楓葉羞紅，秋瑟瑟，一洗千古添錦色。築城道，添衣欲將熱告別，長廊遮陰燭影深，藤蔓帶情絲絲扯，我與秋陽來約定，祥雲帶著殷切切，風露晚姍姍，我愛秋天那多彩的色。一幅畫，幕染夕陽斜，一風塵，疊在書中當折頁；一盞青燈酌秋韻，萬里歸心對明月。醉紅塵，聞道誠感蓬山遠，茂陵秋雨來告別，撞撞瑣事，一墨然就破解碼，詩成萬卷，眉間添色，回眸一笑情難舍。望江花潮，秋草尋人隔山嶽，影動隨風折，留住了好時節。藕葉情，不褪色，香泥養肥蓮藕厥，秋波送走了燕歸去，歲暮跳動著紅塵脈，願做三生為吹煙，只為換回心底熱。

執手於心，留心於事，轉眼天高變季節。平林如煙，聞道執念，我帶著一份滿滿的收穫，匆匆的踏上了秋的門檻；滿眼的秋色，把一道道，一簾簾，猶如傾瀉著的樂章給予譜寫，在跳動的音符裡，我終於看到了一種愛的節拍與美的和諧，又看到了那前所未有的情感交融與生命的又一次抉擇，那是綠葉的情懷，那是季節的又一次告白，我帶著一幅幅，一疊疊的圖片，展示著秋天的風采，印映著秋的姿色，秋總是驚豔著一種古老的感覺，在纏綿的思緒中與時間對決。微塵中的憎愛，敲響著寂靜的初夜，縈繞著迷你的秋月，潤澤著少女羞澀的臉蛋，留住了美好，在平凡中，孕育著收穫。

秋有情思，秋有底蘊，秋有內涵，秋天總是帶著豐盈滿滿，勾勒出一首恢弘的美好詩篇。我瞭望著那一片片好誘惑的動人畫面，無不讓你興高采烈，激情增添；我踏著秋天的旋律，追尋著秋天中的瀲灩，我懷揣著大山鏗鏘有力的誓言，在流年的時光裡，流淌著一股愛的源泉；秋耕除露草，遠夢又隔年，誰念秋風吹容顏，蕭蕭吾葉輕指彈。秋菊悄悄探出了頭，拉絲的金髮披上了肩，竹青酌丰韻，一首詩意符節添，情路款款，江村晨露又炊煙。聽，夜雨輕輕的剪，看，度滿荊門光一攬；一潮汐，山嶽環佩驚豔歎，一路歌，輕饒心欲好暢歡。

煙籠滾滾，蒼蒼莽莽，山隨路平隨秋度，歲暮匆匆催短景；走在時間的長廊，驚豔著一路的流光，是什麼給予了我無窮的力量，是秋天跳動著的音符，是秋葉在高高飄揚中給予了我的精神鼓勵與讚賞；我愛秋天，愛它的神奇與嚮往，更愛它的成熟和陽光，它像似身披著霞光的姑娘，系著迷你的彩帶，裝扮著祝節日的盛裝，承接著昨天的夢想，在平凡中，它舞出了自信，顯露出了它的一種頑強，它帶著一份豁達與坦蕩，實現著自己的夢想；就因為它懂得了生命中會有低谷，平潤的歌聲裡也會有高亢，所以，那曾經的風雨，也只是短暫的一次經歷，何必在心裡記住那早已癒合的一段憂傷。

我靜坐在景亭的長椅上，靜觀著秋桃的含笑的模樣，它用一生的情懷，給予人們愛的打賞，它依然靜美和安詳，儘管秋天還沒有到來冰凍雪霜，但它卻已做好了過冬的戎裝；我願為秋色彎下不屈的腰，感知秋天的熱情與奔放；聽情路悄悄，問君行路美好。長歌楚天，我用心境來作一天的主導，即遇風雨，何成被一切困難有所嚇到。翠華佛天，造化終極，越過人生的橋，帶著沉澱去思考，帶著激情去賽跑，拉弓上緊弦，劍飛總會達目標。

染指如蝶的秋葉，它聖潔、乖巧、蒼茂。有的秋葉紅潤，有的秋葉像似蜜桃，有的秋葉相互對視，還有的秋葉在晨露中撒嬌。再看，有的邊邊帶刺，還有的形同一顆碩大的元寶；層層的葉片像一隻只伸出的小手，揮舞著，在風中跳起了美麗的舞蹈。近看，有的像花開，遠看，有的像似欲燃中火苗；那跳動著節拍的金秋呀！它留住了記憶，就因為有愛的支撐，它毫不猶豫的為暖陽而撒嬌；讓秋天帶著新的一種思考，走向波浪中的一個又一個浪潮。秋之美，秋之韻，秋之高，我帶著花冠一樣的新潮，皆依舊事，去精心做好我心中的幕僚，讓碩果掛滿一身的榮耀，再一次攙扶著秋天的腰，留住了美好。

秋天裡的一灣瑤池，盛滿著印染絢爛生活的激浪與波濤，它折射著一股神奇與奧妙，就因為它儲存著風雨中的點點滴滴，彙聚著一潭清澈的人生，它沉澱著泥沙，過濾著清冷，把流轉著的歲月變成了霧，結成了冰，等待來年春暖時，催生著花草，滋潤著林生，又把昨天的故事寫成了詩，編撰成了一本書，把陽光的生活剪成了影，存儲在大腦的記憶，把愉悅中的清晰理念化為永恆，聽心的跳動，去欣賞世外桃園中的美景。

閒庭徒步，總想以往心事，難舍一段戀情，在人生的情醉樹下聽風看景，有過患難，有過熱冷，有過喜悅，有過花明，有時還會在人生的路口上走走停停，助力是為一個目標而啟程，停是擦亮自己的眼睛，把道路看清，然而，又把崎嶇的道路用心的取直再給予鋪平；沒有絕對遙夜，只有相對的孤燈；用豐滿的羽冀滑翔在甚藍的天空，帶上遠去的背影，留下一串串歌聲。秋之美，是它的沉靜，是它的味道，是它的經歷，是它抛灑著一片片的鍾情，它沒有浮躁，也不會絕情；秋天總是揮舞著精彩，唱著生命的絕唱，留下了一串串急促的腳步聲。

白晝與黑夜總會相逢，總是等待著眉間閃現出的繁星。秋天滿腹的詩韻，帶著滿臉的柔情，渲染著一眼的情醉，寫盡秋色，參透著一世傾情，在絲絲的細雨中慢行，就如花開在雨季裡，百花總在濃郁中，綻放著它的音容，不會在陰雨的季節裡放下怒放的心境，總是用淡淡的清香漂浮在風中，親吻著大地，交織在相互的情感之中。一次經歷，一段路程，尋花魂歸處，秋如一場夢，即使來也匆匆，也要珍惜這一天最好的風景；猶如清溪，水潺潺，路過也要留出它最美的歌聲。

我在深藍的思緒的大海上，終於找到了一種愛的支撐；那是秋天的莊重，那是秋天的多情，也看到了秋天的夢想，也看到了對未來的堅信，總會在你的努力下會有成功；我也會在秋天的時間間縫裡。找到一種屬於自己的人生，用秋的遐想去完成著歷史賦予自己的各項使命。如果知識能改變命運，秋天就是你一生中知識積累的有力見證，秋天它用意念涵蓋著世間的有機生命，程著風，心向遠方而行。讓心靈的超越與收穫對等，借助秋月的引路，縮短著自己要達到目標和最近路程。人在風塵中，心裡總要裝著一面旗幟，在飄揚的思緒裡一定清醒，正因為有秋天在生命中的環形，行軍的路上你就會收穫豐豐，幸福滿盈。

一疊山曼的造型，需要千萬年的爆發力才能形成，蘊育已久的衝動，那是情絲閘門的又一次開封，留住秋的顏色，守住一分美好的憧憬，人的生命只有一次，讓生命的列車帶上友情，走上你人生的又一個盛景。