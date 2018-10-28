西雅圖企業厭倦了露宿者危機帶來的問題

By
Joelle Gong
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Pedestrians walk above signs of a homeless encampment near a bridge over the Interstate 5 freeway in downtown Seattle on Tuesday, Feb. 9, 2016. Even as homelessness declined slightly nationwide in 2015, it increased in urban areas, including Seattle, New York and Los Angeles. (AP Photo/Ted S. Warren) ORG XMIT: NY703

（编译：Zita Lam）週一（15日）晚上，在與市政官員舉行的激烈會晤中，西雅圖的企業表示希望得到答案，並擔心在經歷了多年來與該市露宿者危機相關的問題後，接下來會發生什麼。一些企業表示，如果事情沒有改變，他們可能無法長時間保持開放營業。

即使是像Uwajimaya這樣具有歷史意義的企業也談到露宿者給他們帶來的不便，他們指員工因在社區看見露宿者令人不安的行為而感到安全受威脅。

來自全市的企業也在與城市官員會晤時表達了類似的擔憂。劉生生（I-Miun Liu）在西雅圖擁有多家企業，如國際區的東方咖啡館 （Eastern Café） ，他說，涉及露宿者的罪行非常普遍，以致他和其他企業主不禁感到被商店周圍的房車和帳篷影響生意。

「我們都放棄了撥打911。沒有人認為警察會出現或做任何事情，而即使他們確實抓到了某人，我們也知道他們（露宿者）會在第二天回來，」劉先生說。

先鋒廣場聯盟（Alliance for Pioneer Square）的麗莎霍華德 （Lisa Howard）接受訪問時道：「我們的社區正陷入危機。」

企業主再次告訴市政官員，他們厭倦了虧錢、失去員工和其安全感。

「我們的員工需要走在有針筒，垃圾和糞尿的街頭上，」房地產投資信託公司惠好 （Weyerhaeuser ）的員工丹尼梅爾（Denyer Merle）說道。

西雅圖副市長邁克爾福德（Michael Fond）承認，街頭的問題需要更多的關注，而明年的預算包括聘請 40多名的警察。西雅圖警方領導人表示，當人們打電話給911時，警察可以做得更多，但許多企業覺得他們的擔憂沒有得到解決。

「他們現在做的只是站出來，提出他們的要點，因為他們試圖連任，」劉說。是次會議不是劉的第一次參加，對於西雅圖的許多企業而言，它不會是最後一次。 他們表示已經厭倦了這些承諾，並希望這個城市做點事情，這樣他們的大門就能保持開放。

市長辦公室承認它尚未找到這個問題的根源，目前所有這些都是關於製定前進的最佳方法。到目前為止，這意味著將有更多資源投入到導航團隊和社區資源等計劃中。

 