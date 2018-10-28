西雅圖企業厭倦了露宿者危機帶來的問題

（编译：Zita Lam）週一（15日）晚上，在與市政官員舉行的激烈會晤中，西雅圖的企業表示希望得到答案，並擔心在經歷了多年來與該市露宿者危機相關的問題後，接下來會發生什麼。一些企業表示，如果事情沒有改變，他們可能無法長時間保持開放營業。

即使是像Uwajimaya這樣具有歷史意義的企業也談到露宿者給他們帶來的不便，他們指員工因在社區看見露宿者令人不安的行為而感到安全受威脅。

來自全市的企業也在與城市官員會晤時表達了類似的擔憂。劉生生（I-Miun Liu）在西雅圖擁有多家企業，如國際區的東方咖啡館 （Eastern Café） ，他說，涉及露宿者的罪行非常普遍，以致他和其他企業主不禁感到被商店周圍的房車和帳篷影響生意。

「我們都放棄了撥打911。沒有人認為警察會出現或做任何事情，而即使他們確實抓到了某人，我們也知道他們（露宿者）會在第二天回來，」劉先生說。

先鋒廣場聯盟（Alliance for Pioneer Square）的麗莎霍華德 （Lisa Howard）接受訪問時道：「我們的社區正陷入危機。」

企業主再次告訴市政官員，他們厭倦了虧錢、失去員工和其安全感。

「我們的員工需要走在有針筒，垃圾和糞尿的街頭上，」房地產投資信託公司惠好 （Weyerhaeuser ）的員工丹尼梅爾（Denyer Merle）說道。

西雅圖副市長邁克爾福德（Michael Fond）承認，街頭的問題需要更多的關注，而明年的預算包括聘請 40多名的警察。西雅圖警方領導人表示，當人們打電話給911時，警察可以做得更多，但許多企業覺得他們的擔憂沒有得到解決。

「他們現在做的只是站出來，提出他們的要點，因為他們試圖連任，」劉說。是次會議不是劉的第一次參加，對於西雅圖的許多企業而言，它不會是最後一次。 他們表示已經厭倦了這些承諾，並希望這個城市做點事情，這樣他們的大門就能保持開放。

市長辦公室承認它尚未找到這個問題的根源，目前所有這些都是關於製定前進的最佳方法。到目前為止，這意味著將有更多資源投入到導航團隊和社區資源等計劃中。