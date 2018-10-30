萬聖節不只採南瓜 迷宮、喪屍、賽車齊來玩！

文 | Zita Lam

臨近萬聖節，西雅圖人對南瓜的熱情有增無減。排列在超市門口的南瓜們沉悶無趣，何不親身到農場一趟，既可挑選最合意的鮮瓜，又可得到一整天的樂趣。由於很多採摘地點仍保存傳統的農場特色：小型動物園、玉米迷宮和無篷卡車，不妨在出發之前安排好一天的旅程。

Issaquah: Fox Hollow Farm

玉米倉，動物農場，草捆迷宮

它以適合任何年齡人仕參與而聞名。除了著名的玉米倉、動物農場、草捆迷宮、地形車(ATV)和大型充氣樂園，成人們更可享受熱蘋果酒配南瓜餅，或在營火周圍烤著s’mores，絕對是老少咸宜的好地方。

地點：12031 Issaquah-Hobart Rd. S.E. Issaquah, WA 98027

日期：開放至10月27日

時間：星期一至五 10 a.m. – 3 p.m. ；週末 10 a.m. – 3 p.m.（必需先從網上購票選擇時段）

費用：$ 50 /車（最多7人）。策騎小馬和南瓜需要額外費用。

Carnation: Remlinger Farms

著名的餡餅及自家制甜甜圈

乘坐蒸汽火車，看看穀倉，探索乾草迷宮和讓小孩在「飛行南瓜」上旋轉。如果這些都不夠吸引的話，可以選擇去看農場劇院的表演，跳上充氣彈床或專心一意地採摘心愛的南瓜。Remlinger Farms 有一個完整的菜單：自家烘焗的甜甜圈（配上真正的南瓜調味料）、農場Pizza、安格斯漢堡包、素食漢堡、熱狗、焦糖蘋果及甜爆谷。農場亦設有可南瓜市場，以每磅 $0.10 讓客人購買。當然，亦不能錯過他們最著名的餡餅。

地點：32610 N.E. 32nd St.Carnation, WA 98014

日期：開放至10月31日

時間：10 a.m. – 6 p.m.

費用：普通入場 $18.75；長者價惠 $17.75；1 歲以下小童免費

Auburn : Mosby Farms

狗隻歡迎的農場

夢幻般的玉米迷宮，古典的拖拉機加上龐大的南瓜場，Mosby Farms 南瓜品種眾多，更銷售用來裝飾的葫蘆、玉米和秸稈。農場商店有大量的好東西，包括當地種植的水果和蔬菜、美食、奶酪、麵包、奶製品、西北葡萄酒和釀造啤酒。有別於其他農場，你可以帶上你的狗狗，在玉米迷宮裡一起散步。

地點：12754 S.E. Green Valley Rd. Auburn, WA 98092

日期：開放至10月30日

時間：10 a.m.至黃昏.

費用：玉米迷宮每位$7- $10（3 歲以下小童免費）。

Port Orchard: Creek House Farm

有機南瓜的家旅農場

要說在西雅圖西邊的農場，便要看看一海之隔的 Port Orchard。若果你準備過一個優閒的週末，可以到 Port Orchard裡 Manchester 地區附近的家旅農場一趟。Creek House Farm 種植有機的「傳家寶」南瓜，當然還有動物農場，秋天工藝品和小孩南瓜遊戲區域。絕對可成為島上週末遊其中一個愉快的旅程。

地點：6060 E Collins Rd, Port Orchard, WA 98366

日期：開放至10月31日

時間：星期五 12 p.m. – 6 p.m. ; 星期六 10 a.m. – 6 p.m. ; 星期日 12 p.m. – 6 p.m

費用：免費入場

Lake Stevens : Carleton Farms

南瓜，喪屍，萬聖節

迷離曲折的 FSI (農場場景調查) 玉米迷宮，南瓜大砲，Carleton Farms 有屬於小孩們的穀倉

，有他們特別喜歡的蜘蛛網、長滑梯、飛行鞦韆以及一座又一座的禾稈草山。農場另一邊設有今年度最新添加的特別節目，包括殭屍彩彈球，鬧鬼的沼澤和一個殭屍農場。讓成人小朋友在採南瓜的同時，不忘過一個有趣的萬聖節。

地點：630 Sunnyside Blvd. S.E. Lake Stevens, WA 98258

日期：開放至10月31日

時間：10 a.m.至黃昏.

費用：免費入場，場內活動需自費。



Puyallup: Spooner Farms

焦糖蘋果與爆米花

今年，第六代農民將舉辦第24屆年度豐收節，展出50種瓜類和葫蘆。他們還有臉部彩繪、南瓜彈弓，和騎小馬的活動。 您還可以嚐試到焦糖蘋果及爆米花和烤玉米這些秋季零食。 除了他們的年度南瓜豐收節之外，Spooner Farms 還有一個佔地5英畝的玉米迷宮，有超過3英里的小徑可以穿過。 今年的主題是地球目的地：星際空間奧德賽 (Destination Earth: An Interstellar Space Odyssey)。

地點：9710 WA-162, Puyallup, WA 98374

日期：開放至10月31日

時間：9 a.m.至 6 p.m.

費用：$7 – $9