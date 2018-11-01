「西雅圖承諾」徵稅 供所有公校學生免費上大學

（編譯 Zita）今年11月，西雅圖的選民將決定一項重要的新教育稅，部份的稅款將會資助西雅圖公立學校的所有畢業生，讓他們免費就讀社區學院。

家庭，教育，學前和承諾徵稅 (The Families, Education, Preschool and Promise Levy) 將七年內通過財產稅募集約 6.2億美元。 免費社區學院徵稅部分，亦稱「西雅圖承諾」(Seattle Promise)，將花費4千70萬美元。對於整個徵稅，擁有中等價值約 665,000 美元的房屋所有者每年平均支付248美元，高於現有教育稅收取每年136美元的費用，而這教育稅將在今年到期。

西雅圖市長詹妮•德肯 (Jenny Durkan) 在參選時承諾籌辦免費的大學課程，她表示相信這個徵稅將「比其他任何計劃更能推動公平。」

但有些人想知道這個城市是否有充份理由，為從西雅圖公立學校畢業的每個學生提供免費就讀社區大學的機會。他們質疑低收入學生本來已有大學經濟資助這一點。

現時，華州正擁有全國可謂最慷慨的學生資助計劃，分別有兩種：大學生獎學金 (College Bound Scholarship) 為每個報名的低收入八年級學生提供大學學費和所需費用，學生需要維持2.0 GPA學分，並且不會出現法律問題; 還有國家需要補助金 (State Need Grant) ，它向低收入家庭提供經濟援助，以幫助未能得到獎學金的學生。

而聯邦層面上，佩爾補助金 (Pell Grant) 計劃在全國范圍內提供數十億美元的經濟援助，聯邦政府還提供貸款給學生上大學。

資格取決於聯邦財政援助程序，該程序根據收入和儲蓄以計算一個家庭可以為孩子的教育做出多少貢獻。此外，在州層面上，有一個收入標準來符合該州的兩個計劃。學生申請大學生獎學金資格，其一家四口的不得超於57,000美元; 若要申請國家需要補助金的話，其一家四口的總收入不得超過61,500美元。 這些資助根據個別經濟狀況而提供不同的金額。大學的費用不僅是學費和費用 – 還有生活和交通費用，以及書籍和其他用品，這些仍然可能使某些學生無法付擔就讀大學。

其中一個反對「西雅圖承諾」計劃的論點認為更好的策略是，向最貧困的學生提供更慷慨的援助，幫助他們上大學的所有額外費用，而不是向所有學生提供免學就讀大學機會。他們認為有不少學生及其家庭可以負擔得起在西雅圖社區學院每年約4,000美元的學費。 華盛頓社區學院一年的總費用估計為18,000美元，其中包括生活費。

而支持的論點認為，各學生都能受惠於免費大學是個簡單的信息，學生和家庭都很容易理解。 而且，免費大學能幫助一些收入超標但又未必能負擔大學費用的家庭。

現時有多少西雅圖公立學校的學生陷入財政援助的縫隙？ 沒有人真正知道; 該城市在提出議案前沒有進行分析。但這裡有一些我們知道的數字：西雅圖將在2021年畢業而又合符資格並申請大學獎學金的學生，20％的低收入學生，或2017年約300名學生未能成功申請。在八年級之後才從另一個州搬到該區的學生也無法合資格申請大學獎學金。

最後，向每個學生承諾可以上大學或能有助提高中畢業率。2017年，約有79％的西雅圖公立學校學生按時畢業。但在低收入學生中 – 那些有資格享受免費和減價午餐的學生 – 卻有分歧。

在那些低收入學生中，75％申請了大學生獎學金的學生能順利畢業。只有54％低收入和沒有申請大學生獎學金的學生能順利畢業。華盛頓學生成就委員會 (Washington Student Achievement Council) 副執行主任爾夏普(Rachelle Sharpe)說，這些數字反映了州的數字，並暗示了免費學費對學生成功的積極影響。

「該計劃 – 如果運作良好 – 應該不僅僅是財政援助的承諾，」夏普通過電子郵件說。 「遠大的夢想; 準備; 採取正確的步驟; 遠離麻煩。」