你的家庭要為I-1631碳排放費計畫多繳納多少費用？

對於許多華盛頓選民來說，這是一個關鍵問題，尤其在11月6日的全州選票中會涉及到化石燃料的溫室氣體排放費用。這個選擇對選民來說並不容易。

I-1631倡議將於2020年生效，其中包括石油，天然氣和煤炭燃料費。到2023年，這些費用預計將為減少州溫室氣體排放和公用事業支出籌集逾10億美元，並幫助華盛頓州適應不斷變化的氣候。

對於一般家庭來說，碳費的直接成本會有很大差異，這取決於您有一輛車還是兩輛車，以及為您的住所提供熱量和電力的化石燃料的消耗。

根據聯邦公路管理局（Federal Highway Administration）和Puget Sound Energy提供的預測，到2020年，對於擁有兩輛汽車和依賴PSE電力和天然氣的家庭的貝爾維尤家庭來說，這些成本總計可能超過240美元。

但如果你住在西雅圖，只有一輛車，依靠西雅圖城市之光的電力和熱量，第一年碳費增幅可能會低於100美元。

碳排放稅每年都會上漲，但該倡議的目的是讓家庭使用越來越少的化石燃料，從而減輕碳排放稅的負擔。

在一定程度上，家庭對這些燃料使用的削減程度取決於個人的決定，比如改用電動汽車或在屋頂安裝太陽能電池板。碳收費成本還將受到公眾的使用和公用事業投資的影響，以及它們在幫助降低州對化石燃料依賴方面的效果。

這項州支出計畫將由一個15人組成的委員會制定，委員會將指導制定一份保護低收入居民的計畫。比如，西雅圖可持續發展與環境辦公室(Office of Sustainability and Environment)前主任邁克爾•曼恩(Michael Mann)表示，對於長時間開車的低薪工人來說，一個可能的選擇就是政府為購買電動汽車提供財政援助。公用事業公司可以提供新的財政援助，以提高家庭能源效率，或者用電熱取代天然氣。

長期以來，在不給工人造成太大經濟損失的情況下應對氣候變化一直是政府制定碳價的核心挑戰。一些支持者支持將碳定價與削減其他稅收結合起來。這是2016年一項名為「倡議732」(Initiative 732) 的投票失敗後採取的方法。該提案除了徵收碳排放稅外，還將降低銷售稅。

隨著時間的推移，如果碳價格持續推高化石燃料價格，挑戰就會增加。家庭成本也會進一步增加。例如，如果垃圾處理服務公司不得不為卡車的燃料支付更多費用，那麼垃圾費率也會相應提高。