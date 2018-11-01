摩根大通承諾投資10萬美金以發展唐人街

(編譯：Yaya) 摩根大通公司 (JPMorgan Chase & Co) 近日宣布為西雅圖唐人街國際區保護和開發機構 (SCIDpda) 投資補助金高達10萬美金，通過和社區發展金融機構 (CDFI) 合作來資助 西雅圖唐人街國際區 (CID) 亞裔美國社區的建築修復，來創造更多經濟機會。作為摩根大通公司價值1.25億美金、增加社區發展機遇的5年合作關係比賽項目（PRO Neighborhoods）的一部分，SCIDpda將針對落後的社區建立一個公平的規劃，並創建一張長遠的路線圖。

作為此戰略的核心——公平包容的經濟增長，摩根大通意識到一個合理的規劃對於家庭，企業和社區公平發展的重要性。這就是為什麼今年的PRO Neighborhoods比賽包括為當地領導提供規劃資助金機會，以幫助他們識別所在社區存在的迫切需求，從而建立數據和以社區主導的規劃——除了4名來自夫勒斯諾市 (Fresno)，密爾沃基 (Milwaukee)，新奧爾市 (New Orleans) 及費城 (Philadelphia) 的資助金獲得者以外，今年還有14個優勝者共獲得180萬美金資助。

「摩根大通公司承諾對那些可能會給低收入社區創造經濟機會的項目做長期投資，來幫助社區實現自給自足和成功，」摩根大通公司太平洋西北地區董事長坎貝爾(Phyllis Campbell) 說到。「我們認為，支持西雅圖唐人街國際區保護和開發機構是我們幫助當地經濟公平發展，長期持久成功的一個重要的方式。西雅圖唐人街國際區保護和開發機構與新社區發展金融機構合作是一個團體為貧困社區提供發展機會的極好實例。一直以來，我們都非常自豪，能夠給改善社區的組織及項目提供支持。我們對西雅圖唐人街國際區保護和開發機構所做出的重要工作表示讚賞。」

PRO Neighborhoods向當地社區發展金融機構提供必要的資金支持，以解決影響社區經濟發展機會的驅動力。這些社區發展金融機構通過共同合作來集資並擴大對建立健康及教育設施的貸款業務，開放商業中心，支持社區服務。

SCIDpda將於社區發展金融機構齊心協力，從Craft3和國家發展委員會開始，探究這些機構將如何為建築修復提供必要的資金幫助，包括 CID的抗地震升級。這個社區是西雅圖的亞裔太平洋島民的歷史和文化核心，這裡的建築可以追溯到20世紀初，地震時特別容易倒塌。保護這個社區的核心——佔地多達39萬平方英尺的住宅空間和6萬3千平方英尺的空置土地，對於西雅圖的歷史經濟穩定至關重要。

居民，業主和企業將參與考慮融資方案和資金缺口，在不讓居民或企業流失的前提下，決定如何保證資金安全和可持續升級。這些資金將幫助社區居民繼續使用現在的經濟適用房，同時讓幾個因為延期維修問題而未被充分利用的建築重新發揮作用。

衡量PRO Neighborhoods的影響力

迄今為止，摩根大通公司已經主持了5次比賽，對全國25個合作社區發展經濟機構獎勵高達9800萬美金。這一工作被哈佛大學聯合住房中心在一個即將發佈的發展報告中突出強調。除此之外，報告發現前3次比賽的獲獎者利用摩根大通公司提供的將近6800萬美金，籌集了外部資金達7億1千7百萬美金，向中低收入顧客發放2萬1千筆貸款貸款，共創立或保持了3000多套經濟適用房和1萬1千份優質工作。

關於SCIDpda

西雅圖唐人街國際區保護和開發機構是一個社區發展機構。其使命是保留，促進，發展西雅圖唐人街國際區成為一個有活力，有個性的民族聚居社區。自1975年社區建立以來，西雅圖唐人街國際區保護和開發機構致力通過在經濟適用房、商業物業管理、房地產開發、老年人服務，以及社區經濟發展和社區參與等4個領域提供服務支持來保護、復興社區。