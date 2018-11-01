【熱播電影推介】

《胡桃夾子和四個王國》

The Nutcracker And The Four Realms

類型：奇幻 / 冒險

導演：Joe Johnston, Lasse Hallström

上映時間：11/2/2018

克拉拉一直在尋找一把鑰匙——這把與眾不同的鑰匙將可以開啟已故母親裝有無價之寶的盒子。在教父德羅塞爾梅耶舉辦的一次節日聚會上，一根金線指引著她找到了這把夢寐以求的鑰匙，卻在瞬間消失進入一個陌生而神秘的平行世界。在平行世界裡，克拉拉結識了士兵菲力浦、一群老鼠、以及分別掌管雪花王國、鮮花王國、糖果王國的三位國王。克拉拉和菲力浦必須勇敢地接受第四位國王——暴君姜母的考驗，才能夠找回鑰匙、並將和平重新帶回這個搖搖欲墜的平行世界。

【新劇推薦】

《鬼入侵》

The Haunting of Hill House

類型：懸疑 / 驚悚 / 恐怖

頻道：Netflix

上映時間：10/12/2018

《鬼入侵》被評論家譽為 20 世紀最好的恐怖小說，連驚悚大師 Stephen King 也對其讚譽有佳。這本書曾在 1963 與 1999 年被改成電影，而今年10月即將在 Netflix 推出的電視劇版本則由《無聲夜》（Hush）及《鬼遮眼》（Oculus）等片的導演 Mike Flanagan 執導，並由《 Game of Thrones》的 Michiel Huisman 主演。 劇集講述了在美國最有名的鬼屋中長大的五個兄弟姐妹的故事。成年後，他們因為最小的妹妹的自殺而重新聚到一起，迫使他們最終面對與自身過往有關的鬼魂，一些潛伏在他們的心中，還有一些潛伏在這幢著名的山之屋（Hill House）的陰暗處。

【新專輯推薦】

《破壞王》（單曲）陳奕迅

風格：流行

廠牌：My Kan Wonderland Limited

發放日期：10/22/2018

《破壞王》由DUO團隊的樂隊指揮兼貝斯手王雙駿作曲，擔任團隊和音之一的陳詠謙執筆填詞。在歌曲上特意加入了小提琴獨奏，以及教人熱血沸騰的饒舌部份，玩味性十足的編曲都突顯出DUO團隊整群人的貪玩特質，讓人一聽就按捺不住，試圖立即跟隨節奏一同大肆「破壞」。Eason首次拋棄深情唱腔，可謂完全放開自我，玩味十足的編曲，和炸裂的饒舌部分，每一個節拍都讓人心潮澎湃，抓耳的旋律不斷刺激聽眾的耳膜，讓人想要跟著樂隊一起在叛逆中激情飛揚。