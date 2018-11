【熱播電影推介】

《胡桃夾子和四個王國》

The Nutcracker And The Four Realms

類型:奇幻 / 冒險

導演:Joe Johnston, Lasse Hallström

上映時間:11/2/2018

克拉拉一直在尋找一把鑰匙——這把與眾不同的鑰匙將可以開啟已故母親裝有無價之寶的盒子。在教父德羅塞爾梅耶舉辦的一次節日聚會上,一根金線指引著她找到了這把夢寐以求的鑰匙,卻在瞬間消失進入一個陌生而神秘的平行世界。在平行世界裡,克拉拉結識了士兵菲力浦、一群老鼠、以及分別掌管雪花王國、鮮花王國、糖果王國的三位國王。克拉拉和菲力浦必須勇敢地接受第四位國王——暴君姜母的考驗,才能夠找回鑰匙、並將和平重新帶回這個搖搖欲墜的平行世界。

【新劇推薦】

《鬼入侵》

The Haunting of Hill House

類型:懸疑 / 驚悚 / 恐怖

頻道:Netflix

上映時間:10/12/2018

《鬼入侵》被評論家譽為 20 世紀最好的恐怖小說,連驚悚大師 Stephen King 也對其讚譽有佳。這本書曾在 1963 與 1999 年被改成電影,而今年10月即將在 Netflix 推出的電視劇版本則由《無聲夜》(Hush)及《鬼遮眼》(Oculus)等片的導演 Mike Flanagan 執導,並由《 Game of Thrones》的 Michiel Huisman 主演。 劇集講述了在美國最有名的鬼屋中長大的五個兄弟姐妹的故事。成年後,他們因為最小的妹妹的自殺而重新聚到一起,迫使他們最終面對與自身過往有關的鬼魂,一些潛伏在他們的心中,還有一些潛伏在這幢著名的山之屋(Hill House)的陰暗處。

【新專輯推薦】

《破壞王》(單曲)陳奕迅

風格:流行

廠牌:My Kan Wonderland Limited

發放日期:10/22/2018

《破壞王》由DUO團隊的樂隊指揮兼貝斯手王雙駿作曲,擔任團隊和音之一的陳詠謙執筆填詞。在歌曲上特意加入了小提琴獨奏,以及教人熱血沸騰的饒舌部份,玩味性十足的編曲都突顯出DUO團隊整群人的貪玩特質,讓人一聽就按捺不住,試圖立即跟隨節奏一同大肆「破壞」。Eason首次拋棄深情唱腔,可謂完全放開自我,玩味十足的編曲,和炸裂的饒舌部分,每一個節拍都讓人心潮澎湃,抓耳的旋律不斷刺激聽眾的耳膜,讓人想要跟著樂隊一起在叛逆中激情飛揚。