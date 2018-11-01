如特朗普試圖推翻出生公民身份 總檢察長弗格森稱州政府或起訴

（編譯 Zita）在週二 (30日) 的一份聲明中，華州總檢察長弗格森(Bob Ferguson) 回應一系列對特朗曾聲稱他可以在不修改憲法的情況下終止美國出生的非法公民身份的評論。這位民主黨人可能被視為2020年州長候選人，他指如果總統試圖通過行政命令推翻出生公民身份，他的辦公室將立即起訴特朗普政府。

「無論他多麼想要訴諸替補權，特朗普總統都不能通過行政命令改變憲法。如果他嘗試，我們會立即將他告上法庭 – 並再次擊敗他， 」弗格森說。

憲法第14修正案規定：「所有在出生或入籍並受其管轄者，均為美國及其居住州公民。」

但特朗普在與Axios的電視採訪預告中聲稱，「現在他們說我只能通過行政命令來做到這一點。」他沒有提供任何其他細節或時間框架。

這些言論繼續在特朗普中期選舉之前激起對移民和尋求庇護者的焦慮。這些言論引起了法律專家和民權倡導者的強烈反對，但一些著名的共和黨人，包括參議員格雷厄姆林 (Lindsey Graham, R-S.C.) 已表明支持總統的立場。

弗格森阻礙特朗普政策的努力引起了全國的關注，尤其是當他提起訴訟反對總統首次禁止七個主要穆斯林國家公民的旅行令，導致全國法院收回這禁令。 美國最高法院維持了該禁令的修訂版本。

總而言之，弗格森的辦公室表示已經針對特朗普政府提起了32起訴訟，並當中從未敗訴。 美國最高法院在其他州提起的案件中提出了維持修改後旅行禁令的裁決。

州立法機構的共和黨人質疑為什麼弗格森時常起訴聯邦政府，他們在去年要求索取有關訴訟對該州造成多大損失的信息。 弗格森回應了一封長達9頁的信為他的工作辯護，並稱損失「微不足道」。