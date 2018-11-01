男女薪資差異縮小艱難 華州境況並不樂觀

據最新報告顯示，美國男女之間的收入差距已不再像60年代以來那樣迅速縮小。如果要完全消失可能還要再過一個世紀。在薪資平等方面，華盛頓州排名十分靠後。

美國大學女性協會(American Association of University Women) 23日公佈的一項研究結果顯示，2017年，美國女性每掙得80美分，男性則掙得1美元。華盛頓州的女性收入占男性收入的比例為78美分，排在第35位。加州和華盛頓特區及路易斯安那州以69美分的價格排在最後。

在有爭議的中期選舉即將到來之際，女性權利已上升到政治討論的前沿。在這一年裡，這份報告突顯出，自世紀之交以來，我們在縮小基於性別的收入差距方面進展甚微。文化和工作場所的規範阻礙了縮小工資差距的努力。自2001年以來，華州男女工資差距只縮小了不到1美分。報告稱，私營企業的情況尤其如此，與政府部門的工作不同，私營企業的薪酬不公開，一些員工不願向同事披露薪酬，甚至因此受到懲罰。

薪酬平等最早可能會在2059年實現，最遲也會在2106年實現，這取決於它的發展速度是基於1960年以來的水準，還是本世紀初以來，速度顯著放緩的水準。

報告建議，女性應該像男性同事一樣，通過向僱主強調自己技能的價值、討論共同目標和保持積極的態度來協商薪資。

與此同時，僱主們應該認識到，「同工同酬在法律和道德方面很重要，但它也有利於僱主的底線，有利於員工的招聘和保留」。報告稱，研究表明，認為自己受到公平對待的員工士氣更高，工作效率更高。

該報告稱，僱主還應允許員工在不採取報復措施的情況下，與同事公開並討論自己的薪資，對自己的薪資做法進行審計，並停止使用員工以前的薪資來確定新薪資的常見做法。

其他建議包括，實施法律以保證薪酬平等。在華盛頓州，因聯邦僱員討論他們的工資而對其進行報復是違法的，但法律並不要求僱主收集基於性別的年度工資資料。

儘管報告發現，所有種族和民族的女性都存在性別收入差距，但某些有色人種的女性，如拉丁裔、非裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民，通常比白人和亞洲女性掙的錢要少。報告還發現，在某些情況下，有色人種女性的收入差距正在擴大。

該報告使用了來自美國人口普查局(Census Bureau)、美國教育部(U.S. Department of Education)和美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據，來計算全國範圍內的薪酬差距。州資料來源於一項補充調查，由美國人口普查局(U.S. Census)發佈。