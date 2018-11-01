針對華州議員范恩的強姦指控至今仍未展開調查

9月27日，來自西雅圖的坎迪斯·費伯(Candace Faber) 在推特上公開表示，她在2007年被華州議員喬·范恩（Joe Fain）強姦。費伯說，這起強姦案發生時她剛在華盛頓特區的喬治城大學(Georgetown University)畢業，獲得了碩士學位。

範恩否認了這一指控，並要求進行調查。他拒絕進一步置評。費伯曾表示，她歡迎調查。兩黨的州參議員和州長傑伊·英斯利(Jay Inslee)也表達了同樣的看法。

這使得選民們不得不對範恩的指控進行評估。範恩是來自奧本的共和黨人，連任兩屆。在11月6日結束的投票期間，他將面對民主黨的蒙娜·達斯。

議員、參議院秘書和其他官員一直在為如何調查這起發生在美國另一邊、以及在範恩當選議會議員之前的事情而糾結。

在上周的一系列推特中，費伯批評了華盛頓的共和黨人、金縣(King County)和州長傑伊英斯利(Jay Inslee)沒有發起任何評估。她指責範恩要求進行調查，「因為他完全清楚目前還沒有相關程式」。

與此同時，州政府官員基本上保持沉默。

州參議院的民主黨領導人沒有回應記者的置評請求。拉-拉中心(R-La Center)的參議員安·裡弗斯(Ann Rivers)是該黨性騷擾問題的領導人，她將問題提交給了參議院政府。參議院秘書布拉德·亨德里克森(Brad Hendrickson)沒有回復尋求置評的電子郵件。

在本月早些時候的一封公開信中，裡弗斯和其他八名當選婦女為范恩辯護，並呼籲採取「完整和公正的程式」來評估這一指控。當被問及他們認為應該對誰進行審查時，九名當選官員中只有一人作出回應。

但現在一個多月過去了，幾乎沒有跡象表明州或地方官員計畫在選舉日之前對這一指控進行調查，也不能保證最終會進行審查。