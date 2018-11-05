美國《消費者報告》汽車可靠性排名 凌志居冠

美國權威消費品測評雜誌《消費者報告》10月24日公佈最可靠汽車品牌排名，凌志和豐田位居冠軍和亞軍，而美國汽車品牌則排名靠後。

購買新車的理由非常簡單：可以獲得比舊車更可靠的車輛，並擁有最新的技術和先進的安全功能。但《消費者報告》獨家年度汽車調查結果也再次顯示，如果消費者選擇了錯誤的車款，會得到適得其反的結果。

《消費者報告》對其訂戶的年度調查獲得超過50萬份回覆，該雜誌還使用2000年到2017年期間各種車型的資料來預測2019年新款車的可靠性。

最新公佈的調查發現，與電子資訊娛樂系統相比，消費者在提高燃油經濟性技術方面遇到更多麻煩。電子資訊娛樂系統長期以來一直是汽車製造商和車主面臨的主要問題。

該雜誌汽車測試主管費舍爾（Jake Fisher）表示，較小的渦輪增壓發動機和帶有多個齒輪的變速箱遇到的機械問題可能會使司機陷入困境，這比語音辨識或其它技術故障更令人感到沮喪，問題也更嚴重。

「對消費者來說，這絕對是糟糕的。」費舍爾說。

在今年最新的汽車可靠性排名中，除凌志和豐田外，馬自達、斯巴魯、起亞、英菲尼迪、奧迪、寶馬、迷你和現代都位列十大可靠性汽車品牌，亞洲汽車品牌在前10名中占7個。

富豪汽車的可靠性最差，其次是凱迪拉克、特斯拉、通用公羊皮卡（Ram）和通用品牌（GMC）。美國車排名最高的是福特汽車，位居第18。

《消費者報告》表示，該調查強調了該雜誌的建議，即消費者應避免使用全新或重新設計的車款，可耐心等待一兩年，直到汽車製造商有機會解決經常出現的問題。

凌志和豐田這兩個品牌已經連續第6年領先。在今年的排名中，所有具有足夠資料的凌志車款可靠性都被評為平均或以上，該雜誌沒有獲得足夠資料評估凌志LS轎車。

豐田塔科馬（Tacoma）依然存在驅動系統和傳輸小故障問題。經過重新設計的2018年佳美的可靠性略有下降，僅優於平均水準。車主們表示，他們在使用Entune資訊娛樂系統時遇到了一些問題，並且8速自動變速箱的轉換比較粗燥。這也表明即使像豐田這樣可靠的汽車品牌也必須在重新設計之後解決問題。