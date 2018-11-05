本週日王晶古箏專場音樂會

一緣一會揚雅韻，一柱一弦思華年。由華盛頓州中國音樂協會聯合西雅圖王晶古箏藝術中心主辦，中華箏會協辦的王晶古箏獨奏音樂會將在11月11日（星期日）下午三點在Bellevue Meydenbauer劇院舉行。

當天，市民除了能體驗到古箏演奏家王晶精湛的古箏表演，還會欣賞到古箏與其他中西器樂的完美合作。音樂會以頗具氣勢的群箏和中國鼓演奏的《權禦天下》開場，更邀請到國家一級，著名大提琴演奏家陳凱，青年鋼琴演奏家 Kyle Kirschenman，青年琵琶演奏家王洋，及由指揮家William White 執棒的Orchestra Seattle交響樂團與王晶合作演繹多首頗具技巧和視聽性的優秀作品。

音樂會中市民不僅可以欣賞到古箏與大提琴聲線交織演奏的新作品《草原隨想》，古箏與琵琶二重奏《彝族舞曲》，還有古箏與鋼琴傾情演繹的日本著名作曲家久石讓的兩首經典作品《天空之城》和《夏天》。另外，大家還會有機會欣賞到旋律優美和高難度技巧的古箏協奏曲《西部主題隨想曲》和如泣如訴的《雲裳訴》。中西合璧的音樂盛宴，精彩紛呈。

王晶，6歲起習箏。 12歲時因為在龍音杯全國樂器大賽中的精彩表現，經中央音樂學院郝憶凡教授推薦，開始從師我國著名古箏演奏家，中央音樂學院古箏教授周望。在與周望教授習箏期間，刻苦鑽研，充分掌握了陝西秦箏的音樂特點與演奏技巧。之後考入中國音樂學院，繼續古箏專業的學習，同時在中國勞動關係學院輔修工商管理學士學位。

2007年受聘任教於北京英國學校，北京英國學校是英國伊麗莎白女王二世在中國創辦的唯一一所皇家學校。任教期間與中國樂器老師們創辦Chinese Music Club, 推廣並教授世界各國學生中國傳統音樂。 2009年有幸代表學校為英國皇室及女王次子安德魯王子演奏古箏，受到皇室及王子的高度讚賞。

2009年考入中國音樂學院研究生部，主修藝術管理專業，從師於中國音樂學院教授，前中國音樂學院副校長，中國藝術管理教育學會會長謝大京教授。 2009年開始編寫英文版古箏教材，立志於推廣中國傳統音樂文化，與我國秦箏大師，著名古箏教育家，演奏家周延甲教授探討古箏五線譜教學的研發。

帶著對音樂的熱愛及執著追求，王晶移民美國美麗的城市西雅圖，在這裡她將繼續她的藝術探索，讓更多的美國人了解中國文化，了解國樂。她的夢想是讓古箏的美妙音色響徹世界，並開設了西雅圖地區第一家專門教授古箏的藝術中心—王晶古箏工作室。

票價：$25,$35,$50,$80(VIP)

購票電話：425-786-6263，1-800-838-3006

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