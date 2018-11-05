晚秋那最後一抹深情 樹兒

一直，在文字裡修蘺種菊，任塵世的悲喜在靜默中流轉成清歡的模樣，一如昨日般的素潔。

只是昨夜，月光不小心輕觸了一個名字，心倏的一疼，指尖拉出的絲線若煙花般散落成塵。

記憶的韻腳還層疊著最初的情感，只是瀟瀟塵埃，故人已隔千里，唯水墨裡還迴旋著最後一韻，洗滌著繁華過後的蒼涼。

人生若只如初見，其實，當歎出這句話時，我們心中卻比誰都明瞭，是再也回不去了。

那舊日的人，舊時的情，一如那隔夜的茶，透著生澀與涼薄。生活也許就是一種無奈的承受，當季節更迭著輪回中的場景，不論你願不願意，只聽到風呼嘯而去，唯留下清華的月光，蹉跎著平仄處的斷章。

韶華浮沉著流年，那是一個無法成全的章節，即使費盡心力，亦不過是覆一身溫柔的疼痛。淺淺轉身，終不過是一場優雅的落幕。隔著一季又一季光年，再回首，驚覺歲月忽已晚。

輕撚時光的記憶，雨絲的嗚咽喚起煙雲往事。很想，將一路走來的景致連同那一抹驚鴻掩於歲月中，不再翻閱。只是，那一場驚夢清冽了夜的未央，迷蒙了心的牽絆。

都說：人生如戲。其實，當生命的舞臺大幕拉開時，你已經粉墨登場，無論再怎樣的游離出世，今生，你都必須傾盡全力演完自己。舞臺上咿咿呀呀的唱著歡，可有幾人懂得卸妝後，垂淚的惆悵。

鮮衣怒馬的華彩都是為了演給別人看，看的熱鬧演的熱鬧。等到哪一天落幕謝場，光彩也好，平庸也罷，唯有自己深知冷暖，知其百味。

有時候，那些想說的話，與晚風，與長空，與隔山隔水的遠方，最終選擇了沉默。就像我的憂傷是季節裡無法泅渡的塵粒，漂浮在潮濕的空氣裡，無來處來，無去處去。

時光無聲流淌，莫名的惆悵是否會被歲月輕輕掩埋？相識只是一瞬，遺忘卻要那麼久，久到已經忘記了為何要心疼，只是固執的在文字裡糾結著憂傷的頹廢。我在一季一季的雨霧裡尋找晴天，直到一聲歎息掠過耳畔，回首，才發現一襲羽衣佇立在桃樹下，今年昔年，已不知何年。

你說：陌路相逢，不能一起走完的路，可否允我陪你一起走完。我搖頭，道是不念，卻仍是在心底刻下了淺淺的印記。若可，願與你在下一個輪回裡再見，守得一生幸福相伴，共賞桃花開。今生，只能註定是一個人的踽旅，滑落的愛恨輕愁，終還是散落在心底最深的角落，不肯離去。

江南花事，又一場繁花似錦的上演，也許，故事裡的結局早已在初始便已寫好。只是，過程依舊盪氣迴腸，不加掩飾的在水墨青山裡韻染著。

繪一幅流年的沉香，只想將一路的悲喜妥帖安放。而所謂的明媚憂傷，已由最初的驚鴻一瞥，化為此刻的清婉疏影。因為我相信，所有的繁華世陌終不敵過一隅安寧；我也相信，越往歲月深處走，越懂得有些該舍。無論是事還是人，縱使眉目相印，也是盈缺心間，再不能山高水長的。

我們都要學會深情地活著，在這薄涼的紅塵裡。只因，世界是自己的，無關任何。

塵世浩瀚，能在意或共鳴的本就不多，繁華終會冉冉而去，與有情人，清淺相依，不念風飄雨過，且珍且惜。

初秋抒懷 冰雪寒

初秋，時光淩亂了季節眉稍。站在歲月的指尖，聆聽著流年花開。采一朵時光的錦，繡上八月的清風，溪水，花枝，別於衣襟，讓歲月染香。夏去秋來又一季，天高雲淡，繁華紅塵，願時光如初見。秋筆不迭，醉臥墨香，八月花瘦，卻繾綣了秋色時光。

淺秋，有風，有雨，有荷開，有蓮韻，還有更多生活的瑣碎與歡喜。而我，坐在淺秋的時光裡，始終微笑著，與生活清歡，一邊寫字，一邊自渡。向來喜歡，心懷善念，讓一切以美好的樣子走進視線。那些風起雨落花開花謝，都是一種自然而然的美。不曾過分欣喜，亦不曾過分憂傷，就讓它們，淡淡地來，靜靜地去。

淺秋，微涼。獨依軒窗，看一片落葉渲染了秋色；看一季落花滄桑了流年。研一抹墨香，依著秋風，將想念寫成蔥蘢的模樣，任似水的柔情在心底氤氳，將婉約的心事，裝訂在歲月的素箋上，打開，便是馨香；塵封，便是溫暖。一處風景，描繪出一段心路；一脈心語，蕩漾出一片情懷。流年，依風而過，掌心的記憶，也寫滿了你給的暖，用心的陪伴才是最暖的相遇……

文字是心靈的聲音，美麗的音符，觸摸著文字，猶如觸摸著內心，我們最美的紅塵裡美麗的遇見，在文字城堡中相知，自有一份靈犀，讓我們自我欣賞，自有一份默契，讓我們彼此自我銘記。快樂在彼此的心中蔓延，自有一份溫暖，直抵我們的心靈······有一種陪伴，可以跨越距離，是魂與魂的相依，愛與愛的珍惜。從相識，相知，到相愛，有心靈的共鳴與碰撞，這便是默契。有了一日不見如。

文字很淺，人生很深，生活就是一場修行，人生需要不斷的修正自己，要做到不亂於心，不困於情，不畏將來，不悲過去，明白世事如落花，心靜自空明。

八月，如煙，落款一枚水月菩提，花的顏，字的骨，是詩，是畫，任風婆娑。總有些眷戀，繞過指尖和髮梢，落在我繾綣的文字裡。