【熱播電影推介】

《被抹去的男孩》 Boy Erased

類型：劇情 /傳記

導演：Joel Edgerton

上映時間：2018 年 11 月 2日

Joel Edgerton自編自導的新片《被抹去的男孩》。影片改編自傑拉德·康利同名自傳，故事講述阿肯色一個保守小鎮的牧師之子(赫奇斯飾)因同性戀性取向而遭到家庭的排斥，吉德曼、克勞飾其父母。影片於今秋開拍。 在阿肯色州一座封建保守的小城，浸信會牧師19歲的兒子向父母出櫃。男孩卻被迫參加教會支持的同性戀矯正項目來「治癒」同性戀，否則將會付出失去親人、朋友和宗教信仰的代價。他起初參與了含有12個步驟的殘酷治療，但最終鼓起勇氣逃跑，選擇擁抱真正自我。

【新劇推薦】

《十全八美》

The Kids Are Alright

類型：喜劇

頻道：ABC

首播時間：2018年10月16日

由Tim Doyle開發的70年代家庭喜劇《The Kids Are Alright》講述一個愛爾蘭裔的天主教家庭 – Cleary一家。在美國最為動盪時期的洛杉磯工人階級鄰里中，Mike及Peggy照顧著8個孩子，不過這麼多人也自然很難做到面面俱到。而當大兒子Lawrence回家說自己退出神學院時，這一家的平穩就被顛覆過來了。 Michael Cudlitz飾演Mike Cleary﹑Mary McCormack飾演Peggy Cleary﹑Sam Straley 飾演Lawrence﹑Caleb Martin Foote飾演Eddie﹑Sawyer Barth飾演Frank﹑Christopher Paul Richards飾演Joey﹑Jack Gore飾演Timmy﹑Andy Walken飾演William及Santino Barnard飾演Pat.。

【新專輯推薦】

《謝謝》陶晶瑩

風格：流行

廠牌：少城時代

發放日期：2018年11月2日

《謝謝》整張專輯刻意以鮮明的復古色彩與懷舊風格，做為音樂基調環繞每一首歌曲命題，核心概念從這些年來陶晶瑩透過音樂、主持、文字帶給我們各種不同形式的陪伴作為延伸，企圖在跨時代的作品之中再造陶式經典美好的年代感。專輯製作人阿弟仔與陶晶瑩醞釀三年，只為費心營造出每一首旋律都讓人忍不住隨節奏恣意搖擺，彷佛掉入某段往日時光的浪漫情懷;儘管製作期耗時費日卻讓大家覺得相當值得！專輯中每一首歌曲除了可以感受到平凡中的不凡，配上以熟齡女性為角度和立場的各種生命場域、思維及人生體悟，環顧家庭、愛情、親情、職場、友情、與不同年齡層聽眾的對話，甚至是對生命的奇想為歌詞題材，透過與跨世代的詞、曲作者合作，在看似平凡的材料及音樂導向中，拼貼出前所未見的幽默新意與想像質地，更能在復古中探索當下、在懷舊中想像未來，呈現出一張也許棱角銳利獨特卻同時能飽含溫暖，值得在忙碌人生裡暫時駐足感受的音樂作品。