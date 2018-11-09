第三次「1+6」圓桌對話會 李克強：推進高水準開放

（鄭明達 報導）國務院總理李克強6日下午在釣魚臺國賓館同世界銀行行長金墉、國際貨幣基金組織總裁拉加德、世界貿易組織總幹事阿澤維多、經濟合作與發展組織秘書長古裡亞、金融穩定理事會主席卡尼和國際勞工組織副總幹事格林菲爾德舉行第三次「1+6」圓桌對話會。會議圍繞「促進中國與世界經濟在開放合作中尋求共贏」的主題，就中國經濟和改革開放等議題深入交流。

李克強表示，40年改革開放，是中國和世界共同發展進步的偉大歷程，不僅促進了中國自身發展，也為促進人類和平與發展作出了重要貢獻。習近平主席日前在首屆中國國際進口博覽會開幕式上強調，中國開放的大門只會越開越大，推動高水準開放的腳步不會停滯。

李克強介紹了中國經濟形勢，表示中國經濟運行總體平穩，處於合理區間。儘管受內外因素影響面臨一定下行壓力，但長期來看，發展的基本面是好的，經濟運行可以持續保持在合理區間。主要原因在於中國是一個大市場，有著豐富的人力人才資源，有8至9億勞動力、1.7億受過高等教育和專業技能培訓的勞動人才，隨著營商環境持續改善，他們的創造力在不斷釋放，新動能蓬勃發展，中國未來發展潛力巨大。

李克強強調，下一步，我們將採取有力有效措施，保持經濟平穩運行並推動高品質發展。營造穩定可預期的宏觀環境，在保持宏觀政策連續性穩定性的基礎上，加強定向調控和相機調控。我們將以更大力度簡政、減稅、降費，著力解決民營企業和小微企業融資難問題。深化供給側結構性改革。深入實施創新驅動發展戰略，加快培育壯大新技術、新業態、新模式等新動能。加快市場化改革，激發各類市場主體活力，創造公平公正、公開透明的營商環境。以更實舉措深入推進高水準開放，放寬市場准入，加快服務業對外開放。進一步加大智慧財產權保護力度，決不允許強制轉讓技術。

與會國際經濟金融機構負責人表示，中國過去40年取得巨大發展成就，人均收入翻了25倍，GDP每8年就翻一番，7億多人口脫貧，占世界脫貧人口的70%，為世界發展作出重要貢獻。中國的發展成就是靠不斷深化改革和擴大開放取得的。今年中國經濟依然強勁，保持中高速增長，不僅實現了量的增長，更加注重質的提升，通過擴大消費和發展服務業推動實現經濟再平衡。中國營商環境從全球第78位上升到第46位。各國際經濟金融機構願加強同中方的協調與合作，支援「一帶一路」倡議，歡迎中國舉辦國際進口博覽會，讚賞中方鼓勵私營部門發展。建議中方繼續加大對創新和人力資本的投入，提高金融機構的抗風險能力，進一步推進市場化改革，營造更加有利的營商環境。