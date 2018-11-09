想開 便是晴天 — 映日清荷

前行的路上，總有幾塊石頭絆住抬步的腳，總有一段路崎嶇難行；生活的上空，總有幾朵雲遮住陽光的明媚，總是陰晴雨雪難以預料。

生活就是這樣，千變萬化，難以預測。但其實，風雨人生路，沒有永遠的晴天，也不可能永遠是陰天。

世上最難走的是心路，最難跨的是心坎。想開了，看淡了，放下了，心也就舒坦了。想開，便是晴天！

很多時候，我們讓自己的心鑽進了死胡同，怎麼走都走不出來。

如果往前走是深淵，往後退是懸崖，何不拐個彎，往旁邊的路上拐過去試試。

有些人，該放下就放下。不是所有的親密無間都能天長地久，也不是所有的執子之手都能與子偕老。有些人，注定只能陪你走一段路，不管怎樣，還是應該感謝這一程的陪伴。如果誰走得快了一點，別刻意去追了，有些錯過，瞬間便是永遠。只有放下了，在平行的軌道上，才能遇到更適合自己的陪伴。

有些事，不以我們的意志為轉移，我們無法左右事情的發展，即使窮其所有也無法擁有，無法實現，靜觀其變，見機行事，也不失為一種明智。

不要絕望地認為已經走投無路，即使不是現在，也許在不遠的將來，就會有解決的辦法。每一把鎖都會有開它的鑰匙，相信，守得雲開見月明！走過山重水覆，就會遇到柳暗花明。

別太難為自己，除了身體，什麼都不是自己的。錢財名利，生不帶來，死不帶去。撒手人寰的那一刻，所有的一切，都和自己沒有關係了。活著的時候，對自己別太吝嗇，也別太苛刻，要懂得珍惜，好好愛自己，好好愛親人！

別總是遙望不屬於自己的風景，那些遙不可及的奢望，有時候會讓自己迷失方向。滿目蒼山空望遠，不如珍惜眼前人，走好腳下路！

生命來來往往，沒有來日方長。不亂於心，不困於情，不畏將來，不念過往！放下隨風而逝的曾經，珍惜樸實真切的現在！

林語堂曾說：生活所需的一切不貴豪華，貴簡潔；不貴富麗，貴高雅；不貴昂貴，貴合適。生活，簡簡單單就好，適合自己的就是最好的！

走過世界繁華與喧囂，閱盡人生滄桑與坎坷，有些苦苦追求的，不過是水月鏡花，看開一點，看遠一點，心便會更通透一點。

心善人則美，心寬路則寬。心存善念，坦然安詳，有欲卻不執著於欲，有求而不拘泥於求，三千繁華，把事看淡，把心放寬。風雨人生，想開，便是晴天！