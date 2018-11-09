聯合健康保險為您提供穩定及價值優越的2019年聯邦醫療保險計劃

聯合健康保險公佈2019年聯邦醫療保險(俗稱紅藍卡)優惠和處方藥計劃將提供更多選擇、更穩定、月費更低和更多額外福利，幫助大眾活得更健康。

唯一健保計劃冠有AARP名字的聯合健康保險，會持續提供高品質服務及支援，這也是更多人選擇聯合健康保險計劃的原因之一。

聯合健康保險Medicare and Retirement行政總裁Brian Thompson表示:「我們提供的每項計劃福利和資源都是根據聯邦醫療保險受益人的喜好和獨特需要而設計。我們在2019年加強了福利和服務，同時保持低廉的自付費用，我們還將計劃覆蓋範圍擴展，讓更多人受惠。我們價格實惠的多種計劃選擇，提供更高的價值、更好的福利，讓會員可使用高質量的醫生和醫院，以及個人化的服務和支援。」

聯邦醫療保險優惠計劃

將近480萬人參加聯合健康保險承保的聯邦醫療保險優惠計劃。2019年，聯合健保擴展服務，再多130個縣裡的200萬人均可選擇聯合健康保險的多種計劃。

穩定及價值

-穩定、下調的保費及定額手續費。至少有九成的聯合健康保險聯邦醫療保險優惠計劃會員發現2019年保費不變，及超過1百萬會員會發現保費減少。

-處方藥承保。大部份計劃包含處方藥承保，以遞送到府服務購買第一及第二層次處方藥定額手續費為$0。

-視覺、聽覺和牙科護理。幾乎所有計劃都承保視覺和聽覺護理，以及有超過200萬人將可使用各種助聽器選項。部份計劃還會提供預防牙科護理。

其他加強福利

-Renew Active™ 健身福利。聯合健康保險的聯邦醫療保險優惠計劃提供健身福利，讓會員使用合約健身房而無需付費，並增加新元素，例如在線練習(online exercise)和更多活動，目的為促進會員對健康的認知和保持身心活躍。

-非處方健康產品福利。超過200萬會員可以使用郵寄或網上選購非處方健康產品，無額外費用。某些計劃的會員可透過計劃提供的記帳卡在Walgreens使用。

-視訊看診。很多嬰兒潮的人都尋求方便的醫療照護，所以在2019年，聯合健康保險將會為超過170萬會員提供視訊看診服務，讓他們可以通過智能手機或電腦獲得基本的健康資訊和支援，一般無額外費用。

-交通接送。約有170萬會員將可獲交通接送到看診或其他計劃包括的醫療相關服務地點。

其他計劃選擇

每5名紅藍卡受益人就有1名是參加了聯合健康保險的其中一種聯邦醫療保險計劃。這包括了450萬聯邦醫療保險輔助保險計劃(俗稱Medi-gap)會員及470萬名單一處方藥計劃的會員。

紅藍卡受益人可在年度計劃轉換期間10月15日至12月7日轉換計劃。想瞭解更多，可致電華語專線: 1-877-611-0239。

關於聯合健康保險

聯合健康保險致力幫助全國民眾過更健康的生活，將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者的健康和保健需求，並與醫療護理提供者保持互信的關係。聯合健康保險提供完善的個人、僱主、及聯邦醫療保險(Medicare，俗稱「紅藍卡」)和醫療補助 (Medicaid，俗稱「白卡」) 受益人的全方位健康福利計劃，並與全國超過一百二十萬名醫生和專業護理人員，以及六千五百家醫院和其他護理設施直接簽約。聯合健康保險還通過在南美州擁有和營運的醫療護理設施為當地居民提供健保福利及照護。聯合健康保險是聯合健康集團(UnitedHealth Group) (紐約證券交易所代碼：UNH) 旗下企業之一。欲瞭解更多資訊，請瀏覽聯合健康保險網站 www.uhc.com 或在 Twitter 上關注 @UHC。