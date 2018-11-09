溫哥華華裔小姐競選2018記者招待會 十位佳麗首度登場

(溫哥華消息)由新時代電視主辦的「溫哥華華裔小姐競選2018」，十位佳麗將登上12月6日總決賽舞台，綻放耀眼光芒，穿梭時空，重溫往昔輝煌一刻，攜手走進璀燦未來，用時間做證，為華姐四分一世紀的歷史加添無限色彩。經過個多月嚴格的專業訓練，由星級導師團全力打造，佳麗潛能盡顯，在記者會上交出一份滿意的成績表。

歷屆華姐競選，最令佳麗忐忑的，可算是問答環節。記者會上，去年季軍牛婷婷及BChiu趙穎䝼兩位司儀，向大師兄Fred劉津取經，要知道怎樣才能讓佳麗放鬆。Fred 笑謂秘訣只有一個，就是做足功課，對佳麗多加了解，自然能幫助她們充分表達所思所想。趙穎䝼及劉津將聯同遠道從香港而來的胡諾言擔任總決賽司儀，帶領十位佳麗通過重重考驗，邁向華姐寶座。繼去年嘉賓Crazy Runner 創辦人陳山聰的精彩演出，今年另一成員胡諾言接捧踏上台板。以歌手出道的「胡仔」曾參與許多劇集，本身又是節目主持，觀眾更在《流行經典50年》中重新認識這位多才多藝的電視人。胡諾言十二月初次蒞臨溫哥華作公開亮相，大家定必非常期待！

高挑美麗的十位佳麗在記者會首度登場，儀態萬千，並逐一作自我介紹。1號李天懿開朗活潑，外型嬌小但內心堅強，獨自在溫哥華留學奮鬥的同時，經常拍攝視頻分享經歷。溫柔體貼的2號林昀佳是台灣最大直播平台主播，自從擔任朋友MV女主角後，決心走上演藝道路，勇往直前的敬業精神讓人佩服。3號李嘉穎是鋼琴老師，七年以來耐心培育音樂人才，文靜的外表下藏著不斷挑戰自我的性格。年紀最小的4號韋安琪時常在各類校內外活動中表演，一直與兒童善終關懷機構合作，回饋社會。5號朱晉慧舞姿優美，擅長溫婉靈動的中國古典舞，曾經代表加拿大參加國際青年舞蹈節。喜愛品嘗美食的6號徐文佳自幼學習長笛，更加入學校管樂隊，掛在臉上溫暖的笑容傳遞著幸福的力量。7號赫英彤才貌雙全，分別在北京師範大學及蒙特利爾大學取得法律碩士學位，希望通過法律維護女性權益。外表柔美的8號金理沉醉於品味功夫茶，觀賞一道道精湛的茶藝，體會博大精深的中國文化。樂觀可人的9號周俊男熱愛舞蹈，速度與激情並存的探戈最為出色，反映她熱情的一面。10號金夕筠夢想成為優秀的電影人，為此學習表演及舞台相關知識，面試時的轉輪才藝表演，別出心裁，令人印象難忘。

今年競選以「經典 ∞綻放」為主題，舞台上亮點不絕。著名女高音歌唱家閏瑾老師再度為華姐站台，與年輕音樂精英 Herbert Kwan帶來具震撼力的中西共融高雅演出；而TVB 暧男小生黎諾懿將肩負特別表演嘉賓重任。黎諾懿自2011年參與首屆《打響十人營》起，一直與新時代電視合作無間，本地觀眾亦見證他由初期的小角色、配角，一步一步的走到男主角位置，更於2012年憑 《愛•回家》 中「馬壯」一角，人氣急升，成為男神代表。黎諾懿亦曾與溫哥華華裔小姐冠軍結緣，為2003年華姐冠軍鍾嘉欣《二人世界》MV飾演男主角，及後成為知己好友，Linda在為女兒選擇中文名字的時候，更聽取了他的意見。又於「2016國際中華小姐競選」擔任評審，選出溫哥華華姐朱亞琳為冠軍。而鍾嘉欣及朱亞琳亦應邀成為今屆評判，將會與黎諾懿在華姐盛會中再次相遇。此外大會也邀請到樂隊Soler成員Dino Acconci、加拿大亞裔活動協會執行總監吳權益及Dr. Titus Wong出任大會評判，選出冠、亞、季軍，晶瑩亮麗新星獎、最具魅力獎、最上鏡小姐、才智出眾獎、完美肌膚獎、夢中情人獎瑰麗璀璨獎。

新時代電視每年都捐出「溫哥華華裔小姐競選」的製作，為本地不同的社福機構籌款。今年「溫哥華綜合醫院暨卑詩大學醫院基金會」成為慈善晚宴的受惠機構，透過華姐的愛心力量，籌募經費更新外科導航系統，縮短手術相關時間，讓病人更快復原。

「溫哥華華裔小姐競選2018」總決賽將於12月6日(星期四)在温哥華會議中心隆重舉行，晚上七時五十五分於新時代電視、城市電視及官方網站同步現場直播。