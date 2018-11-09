溫哥華華裔小姐競選2018記者招待會 十位佳麗首度登場

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十位佳麗統一穿上配合新時代電視銀禧慶典的的銀色小禮服首度亮相。

(溫哥華消息)由新時代電視主辦的「溫哥華華裔小姐競選2018」，十位佳麗將登上12月6日總決賽舞台，綻放耀眼光芒，穿梭時空，重溫往昔輝煌一刻，攜手走進璀燦未來，用時間做證，為華姐四分一世紀的歷史加添無限色彩。經過個多月嚴格的專業訓練，由星級導師團全力打造，佳麗潛能盡顯，在記者會上交出一份滿意的成績表。

 

歷屆華姐競選，最令佳麗忐忑的，可算是問答環節。記者會上，去年季軍牛婷婷及BChiu趙穎䝼兩位司儀，向大師兄Fred劉津取經，要知道怎樣才能讓佳麗放鬆。Fred 笑謂秘訣只有一個，就是做足功課，對佳麗多加了解，自然能幫助她們充分表達所思所想。趙穎䝼及劉津將聯同遠道從香港而來的胡諾言擔任總決賽司儀，帶領十位佳麗通過重重考驗，邁向華姐寶座。繼去年嘉賓Crazy Runner 創辦人陳山聰的精彩演出，今年另一成員胡諾言接捧踏上台板。以歌手出道的「胡仔」曾參與許多劇集，本身又是節目主持，觀眾更在《流行經典50年》中重新認識這位多才多藝的電視人。胡諾言十二月初次蒞臨溫哥華作公開亮相，大家定必非常期待！

 

高挑美麗的十位佳麗在記者會首度登場，儀態萬千，並逐一作自我介紹。1號李天懿開朗活潑，外型嬌小但內心堅強，獨自在溫哥華留學奮鬥的同時，經常拍攝視頻分享經歷。溫柔體貼的2號林昀佳是台灣最大直播平台主播，自從擔任朋友MV女主角後，決心走上演藝道路，勇往直前的敬業精神讓人佩服。3號李嘉穎是鋼琴老師，七年以來耐心培育音樂人才，文靜的外表下藏著不斷挑戰自我的性格。年紀最小的4號韋安琪時常在各類校內外活動中表演，一直與兒童善終關懷機構合作，回饋社會。5號朱晉慧舞姿優美，擅長溫婉靈動的中國古典舞，曾經代表加拿大參加國際青年舞蹈節。喜愛品嘗美食的6號徐文佳自幼學習長笛，更加入學校管樂隊，掛在臉上溫暖的笑容傳遞著幸福的力量。7號赫英彤才貌雙全，分別在北京師範大學及蒙特利爾大學取得法律碩士學位，希望通過法律維護女性權益。外表柔美的8號金理沉醉於品味功夫茶，觀賞一道道精湛的茶藝，體會博大精深的中國文化。樂觀可人的9號周俊男熱愛舞蹈，速度與激情並存的探戈最為出色，反映她熱情的一面。10號金夕筠夢想成為優秀的電影人，為此學習表演及舞台相關知識，面試時的轉輪才藝表演，別出心裁，令人印象難忘。

 

今年競選以「經典 ∞綻放」為主題，舞台上亮點不絕。著名女高音歌唱家閏瑾老師再度為華姐站台，與年輕音樂精英 Herbert Kwan帶來具震撼力的中西共融高雅演出；而TVB 暧男小生黎諾懿將肩負特別表演嘉賓重任。黎諾懿自2011年參與首屆《打響十人營》起，一直與新時代電視合作無間，本地觀眾亦見證他由初期的小角色、配角，一步一步的走到男主角位置，更於2012年憑 《愛•回家》 中「馬壯」一角，人氣急升，成為男神代表。黎諾懿亦曾與溫哥華華裔小姐冠軍結緣，為2003年華姐冠軍鍾嘉欣《二人世界》MV飾演男主角，及後成為知己好友，Linda在為女兒選擇中文名字的時候，更聽取了他的意見。又於「2016國際中華小姐競選」擔任評審，選出溫哥華華姐朱亞琳為冠軍。而鍾嘉欣及朱亞琳亦應邀成為今屆評判，將會與黎諾懿在華姐盛會中再次相遇。此外大會也邀請到樂隊Soler成員Dino Acconci、加拿大亞裔活動協會執行總監吳權益及Dr. Titus Wong出任大會評判，選出冠、亞、季軍，晶瑩亮麗新星獎、最具魅力獎、最上鏡小姐、才智出眾獎、完美肌膚獎、夢中情人獎瑰麗璀璨獎。

 

新時代電視每年都捐出「溫哥華華裔小姐競選」的製作，為本地不同的社福機構籌款。今年「溫哥華綜合醫院暨卑詩大學醫院基金會」成為慈善晚宴的受惠機構，透過華姐的愛心力量，籌募經費更新外科導航系統，縮短手術相關時間，讓病人更快復原。

 

「溫哥華華裔小姐競選2018」總決賽將於12月6日(星期四)在温哥華會議中心隆重舉行，晚上七時五十五分於新時代電視、城市電視及官方網站同步現場直播。